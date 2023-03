Era il 1983 quando Sean Connery e Roger Moore si sfidarono in una “battaglia all’ultimo Bond”

Nel 1983, il mondo del cinema assistette ad una storica “battaglia all’ultimo Bond” tra due delle icone più amate della serie: Sean Connery e Roger Moore. La sfida avvenne durante la cerimonia degli Academy Awards, quando i due attori si presentarono sul palco per presentare il premio per la miglior colonna sonora.

La rivalità tra Connery e Moore risaliva a molti anni prima, quando il primo interpretò James Bond nei primi film della serie, tra cui “Agente 007 – Licenza di uccidere” e “Dalla Russia con amore”, mentre il secondo prese il suo posto a partire dal 1973 con “Vivi e lascia morire”.

La tensione tra i due attori era palpabile quando si presentarono sul palco degli Oscar. Connery, noto per essere un uomo di poche parole, fece un commento sarcastico sul fatto che “il premio per la miglior colonna sonora non andrà a un film di Bond quest’anno”, mentre Moore rispose con una battuta sul fatto che “potrebbe essere l’anno giusto per un cambio di protagonista”.

Quel che finisce bene…

Nonostante la rivalità, i due attori erano consapevoli dell’importanza della serie Bond e si rispettavano a vicenda come professionisti. In una successiva intervista, Connery dichiarò:

“Roger ha fatto un ottimo lavoro come James Bond e ha portato una nuova energia alla serie. Siamo entrambi orgogliosi di aver interpretato questo personaggio così iconico”.

Moore rispose a sua volta:

“È stato un onore interpretare James Bond, ma Sean ha creato il personaggio e ha stabilito il tono per tutta la serie. Sono grato per l’opportunità di portare avanti il suo lavoro”.

Conclusioni

Nonostante il confronto tra i due attori, la serie Bond continuò con entrambi a interpretare il personaggio in film successivi. Connery tornò a interpretare James Bond nel 1983 in “Mai dire mai”, un remake di “Thunderball” del 1965, mentre Moore continuò a interpretare il personaggio fino al 1985 con “007 – Bersaglio mobile”.

La rivalità e la competizione tra i due attori furono solo una piccola parte della lunga e gloriosa storia della serie Bond, che continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo ancora oggi. Connery e Moore rimarranno sempre due delle icone più amate della serie, e la loro “battaglia all’ultimo Bond” resterà un momento memorabile nella storia del cinema.

