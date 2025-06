Enrico Montesano compie 80 anni: un viaggio tra ricordi e progetti futuri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Enrico Montesano, celebre attore romano, festeggia oggi il suo ottantesimo compleanno. Nato il 7 giugno 1945, Montesano si è distinto nel panorama artistico italiano per la sua versatilità e il suo carisma. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘, l’attore ha condiviso aneddoti della sua vita e anticipato i dettagli della sua prossima tournée, che partirà a gennaio con lo spettacolo ‘Ottanta tanta voglia di stare con voi‘. Questo evento, prodotto da Clodio Management, promette di essere un mix di canzoni, monologhi e imitazioni, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

Un compleanno speciale e un nuovo spettacolo

Montesano descrive il suo ottantesimo compleanno con una battuta: “Preferisco dire che è la quarta volta che ne compio venti”. Questa affermazione riflette il suo spirito giovanile e la sua capacità di affrontare la vita con ironia. Lo spettacolo ‘Ottanta tanta voglia di stare con voi‘ rappresenta un’importante tappa della sua carriera, un’opportunità per connettersi con il pubblico attraverso storie e ricordi. Tra i racconti che condividerà, uno in particolare colpisce: l’attore ha rivelato di aver rimandato la sua prima notte di nozze per seguire in televisione lo sbarco sulla Luna. “La prima notte di nozze l’ho consumata alla seconda”, ha aggiunto con un sorriso, dimostrando il suo amore per la cultura pop e per i momenti storici.

Riflessioni sulla vita e sulla carriera

Nel corso dell’intervista, Montesano ha anche riflettuto sulle lezioni apprese nel corso degli anni. “Con l’età ho imparato che è meglio mordersi la lingua”, ha affermato, sottolineando l’importanza della prudenza nelle parole e nelle azioni. Ha poi condiviso i suoi rammarichi, in particolare riguardo alla sua esperienza in politica. “Il primo errore è stato entrare in politica. Ho avuto solo danni. Grazie al cielo ho smesso in tempo per ritornare a fare l’attore”, ha dichiarato. La sua carriera politica ha visto Montesano coinvolto in diversi partiti, dal Psi al Pd, fino a sostenere la campagna di Gianni Alemanno a sindaco di Roma e infine i 5 Stelle. Riconosce di aver commesso “pasticci” in questo ambito e oggi si sente disincantato e deluso dalla politica.

I legami con i colleghi

Montesano ha anche parlato dei suoi rapporti con alcuni dei suoi colleghi più noti. Tra questi, ha menzionato Gigi Proietti, con il quale ha sempre avuto “grandissimo rispetto e stima reciproca”, ma anche una sana competizione. Riguardo a Carlo Verdone, ha espresso rammarico per il fatto che non abbiano più collaborato insieme. Infine, ha ricordato Paolo Villaggio, definendolo brusco ma anche tenero, e ha citato una sua affermazione: “Gli attori tra loro non si chiamano. E aveva ragione”. Queste relazioni evidenziano non solo la carriera di Montesano, ma anche il suo profondo legame con il mondo dello spettacolo italiano e i suoi protagonisti.

Con l’avvicinarsi della tournée, Enrico Montesano si prepara a celebrare non solo un compleanno significativo, ma anche una carriera che continua a regalare emozioni e risate al pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!