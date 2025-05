Enrico Brignano torna in scena con “Bello di mamma”: un tributo alla madre e riflessioni sulla comicità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Enrico Brignano, noto attore e comico italiano, si prepara a calcare nuovamente il palcoscenico con il suo nuovo spettacolo intitolato “Bello di mamma”. L’anteprima nazionale è fissata per il 4 giugno all’Arena del Mare di Termoli, seguita da una performance il 7 giugno alle Terme di Caracalla a Roma. La tournée estiva, organizzata da Vivo Concerti e Enry B Produzioni, porterà Brignano in diverse città italiane, tra cui Ferrara, Caserta, Genova, Siracusa, Alghero, Lecce, Pescara, Taormina e Palermo.

Un omaggio alla madre scomparsa

Il titolo “Bello di mamma” rappresenta un sentito omaggio alla madre di Brignano, venuta a mancare a marzo all’età di 89 anni. Durante un’intervista con il quotidiano Leggo, l’attore ha condiviso un ricordo toccante legato a questo titolo. Racconta di un episodio significativo avvenuto quando, dopo sei mesi trascorsi a New York, decise di tornare a sorpresa a casa. La madre, ancora presente nel loro negozio di frutta a Dragona, lo accolse con un abbraccio affettuoso che non mollò mai. Brignano ha commentato con ironia l’importanza di non fare sorprese, né alle madri né alle mogli, sottolineando il legame profondo che aveva con la madre.

Le sfide della comicità nell’era del politically correct

Brignano ha anche affrontato il tema delle difficoltà che i comici devono affrontare oggi a causa del fenomeno del “politically correct”. L’attore ha espresso preoccupazione per come questo fenomeno stia limitando la libertà di espressione nel mondo della comicità. Secondo lui, l’ironia e la satira stanno subendo un attacco, rendendo difficile per i comici esprimere le proprie opinioni senza temere reazioni negative. Ha citato esempi di come battute innocue possano scatenare polemiche e attacchi da parte di associazioni di difesa, evidenziando come il comico, che dovrebbe essere libero di esplorare qualsiasi argomento, si trovi ora a dover navigare in un terreno minato. Brignano ha descritto il mestiere di comico come uno dei più complessi al giorno d’oggi, dove la paura di offendere può limitare la creatività.

L’impatto dei social media sulla comicità

Un altro aspetto su cui Brignano si è soffermato è l’influenza dei social media sulla comicità contemporanea. L’attore ha osservato che la connessione costante e l’onnipresenza di internet hanno portato a un clima di ostilità e aggressività, rendendo difficile per i comici far ridere il pubblico. Ha fatto riferimento a figure storiche della comicità come Roberto Benigni e Beppe Grillo, sottolineando come la loro fortuna si sia manifestata in un contesto diverso, più favorevole alla libertà di espressione. Brignano ha descritto la situazione attuale come una forma di auto-censura, dove i comici devono evitare argomenti delicati per non incorrere in critiche. Ha concluso il suo ragionamento parlando della confusione che regna nell’era dell’intelligenza artificiale, dove la pressione sociale e la paura di essere fraintesi possono influenzare profondamente il lavoro di un artista.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!