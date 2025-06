Enrico Brignano: il comico riprende la tournée dopo la perdita della madre

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La vita di Enrico Brignano ha subito una svolta dolorosa con la scomparsa della madre, Anna, avvenuta lo scorso marzo. Nonostante il lutto, il comico romano ha deciso di continuare la sua tournée, consapevole del desiderio della madre di vederlo sul palco. La sua storia personale si intreccia con il suo lavoro, rivelando un legame profondo e affettuoso con la figura materna.

La morte di Anna Brignano e il ritorno al lavoro

Anna Brignano, classe 1935 e originaria di Palombaro, in provincia di Chieti, è venuta a mancare dopo un improvviso crollo di salute. Enrico Brignano, che si trovava a Catania per una delle tappe del suo spettacolo “I 7 Re di Roma“, ha avvertito un’angosciosa premonizione prima della tragedia. La notizia della morte della madre, comunicata dal fratello, lo ha costretto a tornare immediatamente a Roma per darle l’ultimo saluto. Nonostante il dolore, ha scelto di riprendere la tournée con le ultime due date a Catania, motivato dall’idea che la madre sarebbe stata fiera di vederlo continuare il suo lavoro.

Anna Brignano ha vissuto gran parte della sua vita a Dragona, un quartiere popolare di Roma, accanto al marito Antonino, scomparso 14 anni fa. La sua figura è stata descritta da Enrico come quella di una donna concreta, attenta e ironica, che ha sempre sostenuto il figlio nella sua carriera artistica. Con un’età di 89 anni, Brignano ha affermato che sua madre “li portava benissimo”, sottolineando il suo spirito vivace e la sua personalità forte.

Un tributo affettuoso attraverso lo spettacolo

Per onorare la memoria della madre, Enrico Brignano ha deciso di dedicare il suo nuovo spettacolo a lei, proprio come aveva fatto nel 2011 per il padre. La decisione di continuare a lavorare, nonostante il dolore, è stata motivata dal desiderio di mantenere vivo il ricordo di Anna e di trasmettere il suo insegnamento sul valore del lavoro e del dovere. Brignano ha dichiarato di non avere il diritto di fermarsi, nonostante il “macigno nel cuore” che porta con sé.

Il comico ha condiviso un toccante messaggio su Instagram per salutare pubblicamente la madre, esprimendo il suo amore eterno e invitandola a riunirsi con il padre. Questo gesto ha rappresentato non solo un addio, ma anche un modo per mantenere viva la sua memoria attraverso il racconto di aneddoti e ricordi che hanno segnato la sua infanzia.

Ricordi di un’infanzia speciale

Nel corso di interviste e apparizioni pubbliche, Brignano ha raccontato con affetto e ironia i momenti trascorsi con la madre, descrivendo un’Italia di un tempo e le piccole manie domestiche che caratterizzavano la sua infanzia. La figura di Anna emerge come quella di una madre sempre pronta, che si preparava per l’arrivo di ospiti in modo quasi maniacale. Brignano ricorda con un sorriso le sue insistenze nel mantenere la casa in ordine e nel rifare il letto, anche quando non c’era nessuno in vista.

La sua narrazione è intrisa di nostalgia, ma anche di una profonda gratitudine per i valori trasmessi dalla madre. Enrico ha condiviso episodi divertenti, come le sue reazioni alle richieste di Anna di svegliarsi presto per affrontare la giornata, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Questi racconti non solo rivelano il legame affettuoso tra madre e figlio, ma anche il modo in cui la figura materna ha influenzato la sua personalità e la sua carriera.

La figura di Anna come nonna

Oltre a essere una madre premurosa, Anna Brignano è stata anche una nonna affettuosa. Enrico ha raccontato come, nonostante l’età, mantenesse un atteggiamento vivace e competitivo, specialmente durante i giochi di carte con i nipotini. La sua personalità vivace e la sua voglia di vincere si riflettevano nei momenti trascorsi in famiglia, creando un’atmosfera di affetto e divertimento.

Questi ricordi di famiglia, mescolati a momenti di leggerezza e ironia, contribuiscono a dipingere un quadro di una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di Enrico Brignano. La sua eredità continua a vivere attraverso le storie e le risate che il comico condivide con il pubblico, mantenendo viva la memoria di una madre che ha sempre creduto in lui.

