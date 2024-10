Emma Stone e il suo nuovo look: il cambio di immagine per il film Bugonia

Emma Stone sta attirando l’attenzione dei fan e dei media con il suo recente cambio di look, che potrebbe essere connesso al suo prossimo progetto cinematografico. Le ultime fotografie dell’attrice, apparse durante una giornata di relax, mostrano una versione inedita di Stone, apparentemente con la testa rasata, che ha scatenato una serie di speculazioni sul set del film Bugonia, diretto da Yorgos Lanthimos. Scopriamo i dettagli dietro questa trasformazione e le aspettative relative al nuovo film.

L’aspetto rinnovato di Emma Stone

Le recenti immagini di Emma Stone, pubblicate sui social e dalle testate di gossip, mostrano l’attrice in un outfit casual, composta da jeans, maglia a righe, cappellino di lana blu e occhiali da sole. Questa scelta di abbigliamento sembra allontanarsi notevolmente dal suo look tradizionale, caratterizzato dai lunghi capelli rossi. Le foto hanno catturato l’attenzione non solo per la moda, ma anche per il possibile cambiamento radicale dei suoi capelli, alimentando le voci su un approfondito intervento per esigenze di copione.

La situazione è stata ulteriormente complicata dalla sua partecipazione recente al New York Film Festival, durante la quale è stata avvistata con una parrucca di un colore diverso rispetto a quello a cui i fan sono abituati. Durante l’evento, Stone ha ironizzato sulla sua scelta di indossare una parrucca, dichiarando di essere “davvero calva”. Questo scambio leggero con gli amici ha sottolineato l’idea che la trasformazione fisica non sia solo una questione estetica, ma rappresenti anche un aspetto cruciale della sua preparazione per il film Bugonia.

Sebbene non sia stato ufficialmente confermato che il nuovo aspetto derivi dalla produzione del film, le speculazioni si intensificano, poiché il regista Yorgos Lanthimos è noto per richiedere agli attori cambiamenti fisici estremi. Questa tendenza ha convinto molti che Stone stia seguendo la stessa strada, prontamente adattandosi per offrire una performance memorabile nel suo prossimo ruolo.

Dettagli sul film Bugonia

Bugonia, il film che segna un nuovo capitolo nella carriera di Emma Stone, è un libero remake della commedia sci-fi sudcoreana Save the Green Planet!, originariamente scritta e diretta da Jang Joon-Hwan. La trama di Bugonia ruota attorno a due giovani, la cui ossessione per le teorie del complotto li porta a rapire la CEO di una grande azienda, convinti che sia in realtà un’aliena destinata a distruggere la Terra. Questa premessa originale promette di mescolare elementi di commedia e fantascienza, unendo l’humor con una critica sociale.

Stone tornerà a recitare al fianco di Jesse Plemons, un suo habitué nel collaborare a progetti cinematografici ambiziosi. Nonostante molti dettagli sul cast rimangano ancora sconosciuti, l’uscita di Bugonia è prevista per la fine del 2025. L’anticipazione intorno a questo progetto cresce, in particolare considerando come Lanthimos, regista acclamato e visionario, sia capace di tradurre storie astratte in opere dal forte impatto visivo e narrativo.

Oltre a Bugonia, Emma Stone ha in arrivo anche altri progetti significativi, come Disadventure di Mark Hammer, Eddington di Ari Aster e il sequel di Crudelia. Con una carriera già costellata di successi e riconoscimenti, l’attrice è ormai conosciuta per le sue scelte audaci e le sue interpretazioni variegate. Gli appassionati sono in attesa di scoprire quale direzione prenderà il suo percorso artistico nei prossimi anni.