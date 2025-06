Emma Nolde presenta il suo nuovo singolo ‘Indipendente’: un inno alla libertà dei giovani

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Emma Nolde, giovane cantautrice toscana, torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo ‘Indipendente’, previsto per il 4 giugno. Questo brano rappresenta una riflessione profonda sulle sfide e le aspirazioni di una generazione che cerca di affermarsi in un mondo complesso. In un’intervista rilasciata all’AdnKronos, Emma condivide le sue esperienze e i suoi pensieri sulla musica, i sogni e i progetti futuri, aprendo una finestra sulla sua visione artistica e personale.

Il significato di ‘Indipendente’

‘Indipendente’ non è solo un titolo, ma un vero e proprio manifesto. La canzone affronta il desiderio di libertà e autonomia che caratterizza molti giovani oggi. Emma racconta come il brano sia nato in un periodo di introspezione, quando la ricerca dell’indipendenza si è trasformata in una preoccupazione concreta per il futuro. “Il brano è nato un paio di anni fa”, spiega la cantautrice, “in un momento in cui la ricerca dell’indipendenza non era esattamente un mio problema pratico, ma una preoccupazione in relazione al fatto che prima o poi avrei dovuto affrontare quella questione”. La canzone si fa portavoce di un sentimento collettivo, esprimendo le difficoltà economiche, affettive ed esistenziali che molti giovani si trovano a dover affrontare.

Emma sottolinea l’importanza di affrontare questi temi attraverso la musica, sperando che il suo messaggio possa contribuire a una maggiore consapevolezza sociale. “Spero che tra qualche anno questa cosa sia percepita ancora più come un problema”, afferma, evidenziando la necessità di una discussione aperta su questi argomenti. La sua voce, pur non essendo urlata, riesce a trasmettere una forza e una determinazione che colpiscono l’ascoltatore.

La pressione sociale e le aspettative

Nel corso dell’intervista, Emma non esita a parlare della pressione che sente e che percepisce attorno a sé. “A me non sembra che ci sia molto spazio”, confida, riferendosi alla mancanza di opportunità per i giovani della sua generazione. “Io e le persone che ho vicino non abbiamo spazio per fare sbagli, e questo mi dispiace”. La cantautrice descrive una realtà in cui i giovani si sentono costretti a conformarsi a standard elevati, portando a una stanchezza che non è sana.

Questa riflessione si traduce in una nuova consapevolezza artistica per Emma. “Mi piace scegliere bene le cose di cui parlare”, afferma, riconoscendo il potere della musica come strumento di comunicazione e cambiamento. La sua volontà di affrontare temi delicati e significativi si riflette anche nei testi delle sue canzoni, dove esprime il desiderio di una vita più autentica e naturale.

L’esperienza dal vivo e il futuro musicale

Emma ha recentemente presentato ‘Indipendente’ durante un concerto al Mi Ami, un evento che ha segnato un momento importante nella sua carriera. “Quando approccio i concerti, cerco sempre di creare una scaletta fluida”, spiega, sottolineando l’importanza di ricreare l’atmosfera di un album dal vivo. La cantautrice ha condiviso il palco con musicisti e ballerini, rendendo l’esibizione un’esperienza collettiva e coinvolgente.

Tuttavia, non tutte le canzoni riescono a mantenere la loro forza durante le esibizioni dal vivo. Emma racconta di un brano precedente, ‘A Capo’, che non ha trovato il giusto riscontro e che ha deciso di non portare avanti. Al contrario, ‘Indipendente’ ha suscitato un forte interesse fin da subito, tanto che Emma ha iniziato a cantarla in concerti estivi già un anno fa. “Era tutta diversa”, ricorda, evidenziando il processo di crescita e sviluppo della canzone fino a raggiungere la forma attuale.

Sogni e ambizioni per il futuro

Guardando al futuro, Emma non esclude la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo. “È un po’ curioso, chissà com’è farlo”, dice con entusiasmo. “Sono aperta a quella possibilità, perché no?”. Nonostante il richiamo dei riflettori, la cantautrice rimane fedele alla sua autenticità, cercando di mantenere viva la verità nelle sue canzoni. “Mi sembra che ci sia voglia di verità”, afferma, sottolineando l’importanza di esprimere emozioni genuine attraverso la musica.

Emma si sente a suo agio nel condividere anche i suoi gusti musicali più personali. “Amo i Queen, tutti li odiano ma sono incredibili”, confida, rivelando un lato più leggero della sua personalità. Tra i suoi ascolti recenti ci sono i Verdena, il cui brano ‘Trovami un modo semplice per uscirne’ l’accompagna in questo periodo. Le collaborazioni artistiche, come quelle con Niccolò Fabi e Brunori Sas, sono per lei un modo per esplorare nuove sonorità e creare connessioni significative nel panorama musicale italiano.

Emma Nolde, con il suo nuovo singolo ‘Indipendente’, si conferma come una delle voci più promettenti del cantautorato contemporaneo, capace di affrontare tematiche importanti con sensibilità e autenticità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!