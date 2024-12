Elodie torna al Festival di Sanremo 2025: la quarta partecipazione della cantante romana

Elodie, la talentuosa cantautrice romana, è stata ufficialmente annunciata tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2025. L’evento, che si svolgerà da martedì 11 a sabato 15 febbraio, vedrà la cantante salire sul palco dell’Ariston per la quarta volta. L’annuncio è stato dato dal Tg1 nella giornata di domenica 1 dicembre 2024, durante l’edizione delle 13:30. Sanremo, storicamente una vetrina di artisti emergenti e affermati, rappresenta un importante palcoscenico per Elodie, che ha costruito la sua carriera attraverso esperienze significative nel mondo della musica.

Il percorso artistico di Elodie

Nata a Roma nel 1990, Elodie ha iniziato la sua carriera musicale in età giovanile, esibendosi in diverse band locali. Questo percorso di gavetta le ha permesso di affinare le sue capacità e di sviluppare un’identità artistica unica. La vera svolta è avvenuta nel 2015, quando ha partecipato al celebre talent show “Amici di Maria De Filippi”. Il programma, noto per l’elevata visibilità che offre ai giovani artisti, ha permesso a Elodie di portare il suo talento sotto i riflettori.

Un momento emblematico della sua carriera è stato il provino che sostenne a soli 18 anni per “X Factor”. La giovane Elodie colpì il giudice Morgan con una strepitosa interpretazione del brano “L’Eternità” di Giorgia. Il video di quel momento, in cui corre tra le braccia del fidanzato dopo aver ricevuto un feedback positivo, è diventato un simbolo della sua menzione nel panorama musicale.

La partecipazione a questi talent show ha dimostrato di essere solo l’inizio di una carriera prospera; infatti, nel 2021, è stata ospite al Festival di Sanremo, dove ha affiancato i conduttori Amadeus e Fiorello, dimostrando così la sua versatilità e il suo carisma sul palco.

L’evoluzione professionale di Elodie

Nel 2022, Elodie ha intrapreso una nuova avventura nel mondo del cinema, recitando nel film “Ti mangio il cuore”, diretto da Pippo Mezzapesa, dove interpreta il ruolo di Rosa Di Fiore, una donna reale diventata simbolo del riscatto dalla mafia. Questa esperienza l’ha portata a espandere il suo raggio d’azione, mostrando al pubblico nuove sfaccettature del suo talento.

Il 2023 ha visto l’uscita della docu-serie “Sento ancora la vertigine” su Prime Video, che esplora in modo approfondito la vita personale e professionale di Elodie. Questo progetto ha regalato ai fan uno sguardo intimo sulla sua carriera, evidenziando non solo le sue conquiste, ma anche le sfide affrontate lungo il cammino.

Recentemente, ha prestato la sua voce per il personaggio di Sarabi nel film d’animazione “Mufasa – Il Re Leone”, confermando ulteriormente la sua versatilità come artista. Il film, previsto per l’uscita il 19 dicembre, rappresenta un altro tassello importante nel percorso professionale dell’artista.

L’attesa per Sanremo 2025

La partecipazione di Elodie a Sanremo 2025 segna un nuovo capitolo nella sua carriera. Questa sarà la sua quarta apparizione al festival, un traguardo che attesta la sua crescita e popolarità nel campo musicale. Nel corso delle sue precedenti partecipazioni, ha presentato brani di grande successo. Nel 2017, ha gareggiato con “Tutta colpa mia”, scritta con l’aiuto di Emma Marrone, classificandosi ottava alla fine della competizione. Nel 2020, ha conquistato un ottimo settimo posto grazie al brano “Andromeda”, scritto da Mahmood, mentre nel 2023 ha ottenuto il nono posto con “Due”, canzone da lei co-scritta.

Preparandosi per il festival, Elodie continua a costruire un legame profondo con il suo pubblico, in previsione di performance emozionanti e di brani che racchiudono temi di grande attualità e risonanza. La cantante sarà inoltre impegnata in due eventi significativi nel 2025, con concerti previsti allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Maradona di Napoli, eventi che promettono di attrarre un vasto pubblico e di consacrare ulteriormente il suo status nel panorama musicale italiano.