Ella Purnell: dalla confusionaria carriera d’attrice ai ruoli di successo in Fallout e Yellowjackets

Ella Purnell ha stupito il pubblico con le sue performance in serie come Fallout e Yellowjackets. Nonostante il suo successo in produzioni cariche di violenza, l’attrice esprime una netta avversione per l’intrattenimento cruento e i film horror. La sua carriera, iniziata per caso e segnata da momenti di indecisione, offre uno spaccato interessante sul mondo dello spettacolo e sulla ricerca di identità nel settore.

L’avversione alla violenza e ai generi horror

Ella Purnell ha rivelato di non essere un’appassionata di film horror o trama sanguinolenta, un fatto che ha sorpreso molti, considerando i ruoli che ha interpretato. Durante un’intervista rilasciata al Guardian, ha dichiarato: “Non posso fare film horror. Non amo guardare troppo gore o cose soprannaturali. Non sono nemmeno una grande appassionata di fantascienza.” Le sue parole evidenziano una discrepanza tra le sue scelte artistiche e le sue preferenze personali, creando una curiosa dinamica nel suo percorso professionale.

L’attrice ha anche confessato di non avere una grande familiarità con il mondo dei videogiochi, ciò che ha contribuito al suo disorientamento rispetto al suo successo in opere che abbondano di elementi soprannaturali e azioni violente. Questa avversione per il genere non ha impedito a Purnell di conquistare il cuore del pubblico, portandola a riflettere su un cammino lavorativo che sembra non aver mai programmato.

Nel settore dell’intrattenimento, la correlazione tra i gusti personali di un attore e i loro ruoli artistici non è sempre in linea. Molti artisti si trovano a lavorare su progetti che non rispecchiano le loro preferenze o convinzioni. Ella ricorda, con una nota di confusione, come sia evoluta la sua carriera in questo modo e quanto a lungo termine ciò possa influenzare la percezione del pubblico nei suoi confronti.

La sindrome dell’impostore e l’ascesa alla ribalta

Nonostante l’apparente successo, Ella Purnell ha condiviso apertamente di sentirsi investita dalla cosiddetta “sindrome dell’impostore”. Dice di sentirsi in colpa per essere diventata attrice, poiché non ha mai coltivato questo sogno fin dall’infanzia, a differenza di molti dei suoi colleghi. “Non ho mai pensato di diventare un’attrice,” ha ammesso. Questa dichiarazione mette in luce un contrasto interessante tra le sue esperienze e quelle di altri attori che vivono la recitazione come una vocazione fin da piccoli.

Con un curriculum che include ruoli significativi fin dalla giovane età, Purnell ha già accumulato una notevole esperienza. Ha recitato in film che vantano protagonisti del calibro di Keira Knightley, Angelina Jolie e Margot Robbie. Tuttavia, nonostante il suo talento, l’attrice era più interessata a seguire un percorso accademico nella scrittura cinematografica per bambini piuttosto che dedicarsi alla recitazione. Questo desiderio si riflette nel modo in cui percepisce le sue opportunità artistiche e il suo posto nell’industria.

La sua carriera ha visto una significativa accelerazione con l’uscita di Fallout, il che ha portato Purnell a riflettere sull’inarrestabile crescente visibilità. “Il giorno prima dell’uscita di Fallout, nessuno sapeva chi fossi, e una settimana dopo l’uscita di Fallout improvvisamente la gente conosceva il mio nome,” ha raccontato. Questa rapidità nel diventare riconoscibile è stata un’esperienza disorientante, ma ha anche contribuito a un suo approccio più maturo verso la fama.

Esperienze passate e il futuro dell’attrice

Ella Purnell ha accumulato esperienze significative anche grazie alla sua collaborazione con registi di fama come Tim Burton. Ha descritto il regista come un “scientista pazzo” e ha parlato con entusiasmo della creatività e della peculiarità che caratterizzano il suo lavoro. Le collaborazioni con professionisti di alto livello hanno certamente fornito a Purnell le basi per affrontare le sfide future nel mondo del cinema e della televisione.

Oltre ai progetti già realizzati, l’attrice ha in serbo nuove avventure artistiche. La sua prossima apparizione nella serie Sweetpea, attesa per il 10 ottobre su Starz, offre opportunità di espandere ulteriormente il suo repertorio e mostrare al pubblico lati inediti del suo talento. Con indicazioni di crescita continua e di conquistata sicurezza in un campo pieno di insidie, Purnell si prepara a riscrivere la sua narrativa professionale e a esplorare strade meno convenzionali.

Alla luce delle sue esperienze, Ella Purnell si trova in un punto cruciale della sua carriera, oscillando tra le aspettative dell’industria e le sue esigenze personali, mentre continua a cercare un equilibrio tra le scelte di ruolo e le sue convinzioni. Con un occhio attento al futuro e un passato ricco di esperienze, l’attrice è pronta a lasciare la sua impronta nel mondo dell’intrattenimento.