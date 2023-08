“Elemental” può essere considerato il successo dell’estate

Elemental, il nuovo film d’animazione Pixar, potrebbe essere considerato come il vero successo dell’estate. Gli analisti avevano dato per spacciato il film al box office, rilevando una partenza da flop inevitabile. L’enorme successo di Barbie infatti, ha oscurato praticamente qualsiasi altro titolo dell’estate. Nonostante ciò, Elemental è riuscito nell’intento di ribaltare la situazione, trasformandosi in un successo silente.

In che modo questo film si potrebbe considerare il successo dell’estate? L’obiettivo di ogni studio di produzione cinematografica è quello di fidelizzare lo spettatore e incassare abbastanza denaro per le produzioni successive. Un film è considerato un “flop” quando non ottiene incassi sufficienti a coprire le spese di produzione. Anche in caso di critiche feroci a cast, sceneggiatura e regia, uno studio di produzione potrebbe anche decidere di interrompere la saga.

Nel caso di Elemental le aspettative non erano molto alte, per via degli incassi ottenuti nei primi giorni di lancio. Grazie ad una strategia ben precisa però, giorno dopo giorno, il film d’animazione ha conquistato moltissimi fan. Il film infatti è uscito inizialmente a giugno ma è rimasto in programmazione per moltissimo tempo. Grazie a questa strategia hanno raddoppiato il budget di produzione, generando profitto per lo studio cinematografico.

L’incasso iniziale di soli 30 milioni di dollari fu un colpo durissimo da digerire per la Pixar. Se si considera che il budget necessario alla produzione ammontava a circa 200 milioni di dollari, la strada era davvero in salita. Grazie alla strategia di cui abbiamo parlato, l’opera ha ribaltato la situazione, arrivando all’incasso record di 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Questa cifra rappresenta il punto di pareggio per recuperare i costi di produzione e andare in profitto. Se si considera poi che a breve il film uscirà in Giappone, potrebbe conquistare una buona fetta di mercato e continuare la sua scalata verso il successo.