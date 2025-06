Ed Sheeran incanta Roma: un concerto memorabile allo Stadio Olimpico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 14 giugno 2025, lo Stadio Olimpico di Roma ha ospitato un evento straordinario, attirando circa 80.000 fan per l’unica tappa italiana del Mathematics European Tour di Ed Sheeran. Il cantautore britannico ha regalato una serata indimenticabile, esibendosi con una selezione dei suoi brani più celebri, tra cui “Shape of You”, “Perfect” e “Bad Habits”. La performance è stata caratterizzata da una scenografia mozzafiato, con un palco circolare e un enorme schermo sospeso, realizzati dal noto designer Mark Cunniffe, che hanno contribuito a creare un’atmosfera magica.

Un duetto sorprendente con Ultimo

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato senza dubbio l’improvviso ingresso di Ultimo, il popolare cantautore italiano. I due artisti hanno condiviso il palco per eseguire insieme “I Was Made for Loving You”, un brano che ha riscosso grande successo grazie all’interpretazione di Tori Kelly. L’incontro tra Ed Sheeran e Ultimo ha suscitato un entusiasmo contagioso tra i presenti, che hanno accolto con calore questo inaspettato duetto. La sinergia tra i due cantanti ha dimostrato come la musica possa unire culture e stili diversi, regalando un momento di pura emozione.

Una scaletta ricca di successi

La scaletta del concerto ha offerto un viaggio attraverso la carriera di Ed Sheeran, presentando una varietà di brani che hanno segnato la sua evoluzione artistica. Oltre al duetto con Ultimo, il cantautore ha eseguito canzoni iconiche come “Castle on the Hill”, “The A Team”, “I’m a Mess”, “Give Me Love” e “Love Yourself”, una cover del celebre brano di Justin Bieber. Non sono mancati pezzi come “Take It Back”, “Shivers”, “Don’t”, “Eyes Closed”, “Thinking Out Loud”, “Photograph”, “Perfect”, “Bloodstream”, “You Need Me, I Don’t Need You”, “Shape of You” e “Bad Habits”. Ogni canzone ha suscitato reazioni entusiastiche da parte del pubblico, che ha cantato a squarciagola, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Un talento che continua a brillare

Il concerto di Ed Sheeran a Roma ha ulteriormente confermato il suo straordinario talento e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. La combinazione di una scenografia spettacolare e di una scaletta ben costruita ha reso l’evento un’esperienza unica e memorabile. I fan italiani hanno avuto l’opportunità di vivere un momento speciale, che rimarrà impresso nei loro cuori. La serata ha dimostrato come la musica possa trascendere le barriere linguistiche e culturali, unendo le persone in un’unica grande celebrazione.

