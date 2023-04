Ecco il motivo per cui Michael Jordan non ha fatto parte del cast di “Air – La storia del grande salto”

Michael Jordan è senza dubbio uno dei giocatori NBA più forti ed amati di sempre. In ambito sportivo è considerato una vera e propria leggenda. Proprio per questo motivo Ben Affleck è tornato sulla sedia di regia del nuovo film Air – La storia del grande salto. Il film nasce per raccontare la storia del campione e dell’iconica linea di scarpe e abbigliamento Air Jordan di Nike.

All’interno del film è presente lo stesso Ben Affleck, Matt Damon che interpreta Sonny Vaccaro, colui che ha inizialmente lanciato la progettazione di una linea di scarpe intorno a Michael Jordan. All’epoca Michael era un giovane ragazzo che doveva ancora fare il suo debutto ufficiale in NBA. L’azienda Nike era già affermata in tutto il mondo ma non era ancora entrata nel mercato del basket. Vaccaro convince il CEO di Nike Phil Knight e il suo capo Rob Strasser che la risposta è scommettere l’intero futuro della divisione basket su Michael. Vaccaro deve anche convincere Jordan a firmare con Nike nonostante una precedente preferenza per Adidas. Grazie ai consigli di Howard White e George Raveling, Vaccaro sa che il suo modo per entrare in contatto con Michael passa attraverso sua madre, Deloris. Insieme, le Jordan e la Nike hanno cambiato per sempre l’industria calzaturiera.

Tuttavia, nonostante tutto ciò, Michael in realtà non appare in Air. È stato lo stesso Ben Affleck a rispondere a questa domanda. Un attore lo interpreta, ma è sempre ai margini dell’inquadratura e la sua faccia non appare mai. L’unica vera apparizione di Michael nel film è attraverso filmati di lui nella vita reale. Il motivo risiede nel fatto che Michael Jordan possiede uno status di icona praticamente singolare. Avere un attore che finge di essere lui avrebbe infranto l’illusione dell’autenticità.

Il film è comunque concentrato sulla sua figura. Hanno deciso infatti di approfondire il modo in cui i personaggi lo vedono, gli parlano e si relazionano a lui. Air Jordan è quello che è oggi perché Deloris amava suo figlio e credeva nel suo potenziale. Senza Deloris non c’è film perché non ci sarebbero “Air Jordan“. Questo la rende la vera protagonista di un film in cui la figura centrale non compare.