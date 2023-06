È impossibile non piangere a questa scena in “Kung Fu Panda”

Kung Fu Panda è un film d’animazione del 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson e prodotto dalla DreamWorks Animation, che racconta le vicende di un panda gigante intento a imparare le arti marziali. Ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior film d’animazione del 2009 ed è il primo film della serie cinematografica Kung Fu Panda. È considerato uno dei migliori film d’animazione della storia, infatti ha ottenuto un successo straordinario di pubblico e critica riuscendo a incassare ben 631 744 560 dollari. È stato inoltre il film più visto in Italia nel 2008, con 2 899 908 spettatori.

Kung Fu Panda, la trama

Po è un panda che ha sviluppato una profonda passione per le arti marziali e in particolare per il kung fu, ma è destinato a lavorare come cameriera nel negozio di noodles di proprietà familiare. Durante la festa del paese viene notato da un anziano maestro di arti marziali. Egli ritiene sia a lui il prescelto destinato a diventare il leggendario Guerriero Dragone. Per Po ha così inizio un lungo e faticoso periodo di addestramento dove combatterà al fianco di altri eroi, i quali non lo tollerano. Il protagonista dovrà imparare il kung fu in fretta giacché un pericolo immane minaccia l’intera vallata.

La famosa scena del film

Oogway non è solo un maestro di arti marziali ma un saggio che sa vedere oltre l’apparenza, sa scorgere potenzialità incredibili anche dove non si sono ancora manifestate. Saggio in tutte le sue decisioni, prevede la venuta del nuovo Guerriero Dragone e il ritorno di Tai Lung. Morirà di vecchiaia scomparendo in un turbine di petali di fiori di pesco sotto lo sguardo di un disperato Maestro Shifu. Qui di seguito la famosa scena del film “Kung Fu Panda” che ha fatto piangere gran parte dei telespettatori.