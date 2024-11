Dwayne Johnson rivela il segreto del suo aspetto nel live-action di Oceania: costume o muscoli?

L’attore Dwayne Johnson, noto per il suo imponente physique sia nel cinema che come wrestler professionista, sta attirando l’attenzione per il suo recente ruolo nei panni del semidio Maui nel prossimo remake live-action di Oceania. Con il sequel animato, Oceania 2, in uscita nelle sale italiane, la curiosità su come Johnson si sia preparato per incarnare questo personaggio iconico è aumentata notevolmente. Durante un’intervista, l’attore ha affrontato le speculazioni riguardanti il suo aspetto fisico, gettando luce su ciò che realmente si cela dietro la sua presenza scenica.

la preparazione di dwayne johnson per il ruolo di maui

Dwayne Johnson non è nuovo a ruoli che richiedono un aspetto fisico straordinario, ma per il ruolo di Maui ha dovuto affrontare sfide particolari. Durante l’intervista, ha spiegato che, sebbene sia soddisfatto del modo in cui il costume sia apparso sullo schermo, gran parte del merito va proprio agli sforzi di trucco e alla realizzazione del costume stesso. “È stato un costume che richiedeva molto tempo per essere indossato,” ha dichiarato. Questa frase getta un po’ di luce sul fatto che, oltre alla sua indiscutibile prestanza fisica, ci siano elementi artistici e tecnici coinvolti nel creare l’illustrazione di un semidio.

Johnson ha anche commentato la reazione del pubblico riguardo alla sua figura. Quando gli è stato chiesto se avesse guadagnato peso o muscolatura per il ruolo, ha risposto: “Sono felice che tu mi abbia chiesto: ‘Sei ingrassato?'”. Questa risposta suggerisce una certa considerazione rispetto al consenso del pubblico e alle aspettative legate alla sua immagine. La combinazione di tali elementi rappresenta la cura meticolosa che l’attore dedica ai suoi ruoli, accompagnata da un senso dell’umorismo che sembra essergli congeniale.

abbigliamento e trucco: il segreto dietro l’immagine di maui

Un altro aspetto fondamentale della preparazione di Dwayne Johnson per il ruolo di Maui è stato rappresentato dagli abbondanti tatuaggi del personaggio, una parte distintiva del suo aspetto. Johnson ha spiegato che replicare questi inchiostri, che decorano il petto, le braccia e la schiena di Maui, è molto più semplice con un costume piuttosto che con trucco o tatuaggi permanenti. “Sono un paio d’ore al giorno di trucco per indossarlo,” ha confessato. Questo dettaglio evidenzia il livello di lavoro necessario per restituire una rappresentazione fedele del personaggio sul grande schermo.

In effetti, il costume contribuisce in modo significativo a dar vita alla figura di Maui. Non solo aumenta l’impatto visivo, ma consente anche a Johnson di portare sul set qualcosa di più elaborato rispetto a una semplice trasformazione fisica. La sinergia tra il trucco e il costume ha quindi un ruolo cruciale nel renderlo un semidio plausibile e accattivante per il pubblico.

la reazione del pubblico e le aspettative dei fan

Con il lancio di Oceania 2, le aspettative dei fan della Disney sono elevate. Johnson ha rivelato come le foto scattate durante le riprese abbiano effettivamente alimentato la discussione su ciò che si cela dietro il suo aspetto. Spiegando le misure di sicurezza adottate per schermare il set dai paparazzi, ha rivelato un momento di vulnerabilità: “Quando sono emerse quelle foto, mi sono detto: ‘Merda, ci hanno beccato'”. Questo passaggio non solo introduce una dimensione più personale alla sua figura pubblica, ma dimostra anche l’impatto che la curiosità e l’attenzione del pubblico hanno sui processi creativi nel cinema.

In attesa del live-action di Oceania, che vedrà l’esordio dell’attrice Catherine Laga’aia nel ruolo di protagonista e sarà rilasciato in estate nel 2026, i fan possono godere della visione del sequel animato. Oceania 2, infatti, si prevede avrà un successo notevole in termini di incassi al botteghino, segnando un importante traguardo con il maggiore incasso della storia della Disney Animation durante le anteprime. Con 13,8 milioni di dollari già contabilizzati, l’interesse attorno al film è indiscutibile.