Dwayne Johnson rivela dettagli sul film di Martin Scorsese ambientato alle Hawaii

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dwayne Johnson ha recentemente condiviso nuove informazioni riguardo a un film poliziesco diretto da Martin Scorsese, che si svolgerà nelle suggestive Hawaii. Questa pellicola, ancora priva di un titolo ufficiale, esplorerà il mondo della criminalità hawaiana e avrà nel cast nomi di spicco come Emily Blunt e Leonardo DiCaprio. Johnson non solo reciterà nel film, ma contribuirà anche alla scrittura della sceneggiatura. La trama si concentrerà sulla figura di un boss mafioso hawaiano che ha costruito un impero criminale negli anni ’60 e ’70.

La storia di Nappy Pulawa

Durante un’apparizione al Pat McAfee Show, Dwayne Johnson ha rivelato che il film si ispirerà alla vita di Nappy Pulawa, una figura centrale nella storia criminale delle Hawaii. “Nappy Pulawa è considerato il padrino delle Hawaii“, ha dichiarato Johnson, sottolineando l’importanza di questo personaggio. La narrazione si svilupperà attorno a come Pulawa sia riuscito a governare le isole in un contesto di forte competizione e conflitto, con l’arrivo di diverse influenze esterne, tra cui la yakuza giapponese, le triadi cinesi e le gang coreane, oltre ai gangster americani che cercavano di espandere il loro dominio.

Johnson ha descritto le Hawaii degli anni ’50 e ’60 come un “focolaio” di attività criminale e corporativa, dove le multinazionali americane cercavano di conquistare le isole. “Quello che ha fatto quest’uomo è stato un riflesso di come la gente – gli hawaiani, i polinesiani – si sentiva in quel momento”, ha spiegato. Il film promette di esplorare non solo il lato oscuro della criminalità, ma anche le lotte culturali e territoriali che gli hawaiani affrontavano in quel periodo.

La collaborazione con Martin Scorsese

Un aspetto interessante di questo progetto è la collaborazione tra Dwayne Johnson, Emily Blunt e Martin Scorsese. Johnson ha rivelato che è stato lui e la Blunt a presentare la storia di Nappy Pulawa al regista, il quale ha subito mostrato interesse. “Abbiamo chiamato Scorsese e ci siamo incontrati, gli abbiamo proposto il progetto e gli è piaciuto moltissimo”, ha detto Johnson. Scorsese è rimasto colpito dal fatto che una storia così significativa non fosse mai stata raccontata prima.

L’attore ha elogiato il regista, affermando che “nessuno fa un film di gangster meglio di Martin Scorsese“. La sua esperienza e il suo stile unico nel raccontare storie di criminalità lo rendono la scelta perfetta per questo progetto. Johnson ha anche sottolineato che ciò che ha attratto Scorsese è stata l’idea di un uomo che non solo è un gangster, ma che si batte per reclamare la sua cultura e la sua terra, un tema di grande rilevanza.

La possibile settima collaborazione con Leonardo DiCaprio

Se Leonardo DiCaprio confermerà la sua partecipazione, questo film rappresenterebbe la settima collaborazione tra lui e Martin Scorsese. I due hanno già lavorato insieme in pellicole iconiche come “Gangs of New York“, “The Aviator“, “The Departed“, “Shutter Island“, “The Wolf of Wall Street” e “Killers of the Flower Moon“. Attualmente, stanno anche sviluppando un altro progetto, “The Devil in the White City“, che racconterà la vera storia del dottor H.H. Holmes, un serial killer che ha sfruttato l’Esposizione Mondiale di Chicago del 1893 per attirare le sue vittime.

Le aspettative per questo nuovo film sono alte, sia per la trama avvincente che per il talento coinvolto. Con un regista del calibro di Scorsese e un cast di attori di fama mondiale, il film promette di essere un’aggiunta significativa al panorama del cinema poliziesco. Le riprese sono previste per il 2026 alle Hawaii, e i fan sono già in attesa di ulteriori dettagli su questa produzione che si preannuncia imperdibile.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!