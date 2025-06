Duran Duran incanta Milano: 20mila fan all’Ippodromo di San Siro per un concerto indimenticabile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il concerto dei Duran Duran all’Ippodromo di San Siro, avvenuto nel 2025, ha richiamato circa 20mila spettatori, dimostrando che la band britannica continua a esercitare un fascino straordinario su diverse generazioni. Con un repertorio che spazia dai successi iconici degli anni ’80 a messaggi di solidarietà per le crisi attuali, il gruppo ha saputo mescolare musica e impegno sociale, regalando ai fan un’esperienza unica e coinvolgente.

Un viaggio nel tempo: il ritorno dei Duran Duran

I Duran Duran, nati negli anni ’80, hanno sempre rappresentato molto più di una semplice band pop. Con il loro stile distintivo e la capacità di scrivere canzoni che sono diventate vere e proprie colonne sonore, hanno segnato un’epoca. La loro prima esibizione in Italia risale al 1985, al Festival di Sanremo, e da allora il loro percorso musicale è stato costellato di successi. Dopo il recente ritorno sul palco di Sanremo, la tappa all’Ippodromo di San Siro ha rappresentato un momento significativo per la band e per i loro fan, molti dei quali hanno vissuto l’adolescenza sognando di incontrare Simon Le Bon.

Il concerto ha visto l’apertura del trio Les Votives, proveniente da X Factor, che ha scaldato il pubblico con il loro stile chic rock ispirato agli anni ’70. Quando i Duran Duran sono saliti sul palco, l’atmosfera si è trasformata, riportando tutti indietro nel tempo. Simon Le Bon, con la sua camicia nera e i pantaloni di denim argentati, ha dimostrato di avere ancora il carisma di un tempo, mentre Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor hanno contribuito a creare un’esibizione di grande impatto.

Un repertorio che emoziona

Il concerto è iniziato con “Night Boat”, un brano che ha catturato l’attenzione del pubblico, seguito da una sequenza di successi che hanno fatto la storia della musica pop. “The Wild Boys”, ispirata all’omonimo libro di William S. Burroughs, ha mostrato un video innovativo che ha affascinato gli spettatori. I visual sul palco, caratterizzati da elementi cyberpunk e riferimenti all’iconografia metal, hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente.

Il pubblico ha reagito con entusiasmo a ogni brano, da “Hungry Like the Wolf”, un inno degli anni ’80, a “A View to a Kill”, l’unico tema di James Bond a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Durante il concerto, la band ha anche proposto una cover di “Psycho Killer” dei Talking Heads, dimostrando la loro versatilità. Il finale ha visto l’immancabile esecuzione di “Rio” e “Save a Prayer”, con quest’ultima che ha suscitato emozioni intense tra i fan.

Un messaggio di solidarietà nel cuore della musica

Oltre alla musica, il concerto ha avuto un forte messaggio di solidarietà. Prima di eseguire “Ordinary World”, Simon Le Bon ha parlato delle attuali crisi che affliggono il mondo, citando la situazione a Gaza e in Ucraina. Ha invitato i fan a non ignorare le sofferenze altrui, sottolineando l’importanza di ricordare coloro che lottano per la pace e la stabilità nei loro paesi. Le sue parole hanno risuonato profondamente tra i presenti, creando un momento di riflessione collettiva.

Un legame speciale con il pubblico

La serata all’Ippodromo di San Siro è stata caratterizzata da un’atmosfera di festa e condivisione. Tra t-shirt celebrative e palloncini, i fan hanno festeggiato anche il compleanno di John Taylor, intonando “Happy Birthday” con tanto di torta sul palco. Molti spettatori hanno portato i propri figli adolescenti, creando un ponte tra generazioni e dimostrando come la musica dei Duran Duran continui a unire le persone.

La band, spesso considerata solo un fenomeno pop, ha dimostrato di essere molto di più: pionieri di un’estetica musicale che ha influenzato il panorama musicale. Oggi, la critica riconosce il loro contributo e il rispetto per il loro lavoro è finalmente emerso, confermando il loro status di icone della musica pop.

