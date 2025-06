Duran Duran in concerto al Circo Massimo di Roma: tutti i dettagli dell’evento del 16 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 16 giugno 2025, il Circo Massimo di Roma ospiterà un atteso concerto dei Duran Duran, una delle band più iconiche della musica pop e rock degli anni ’80. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan italiani di vivere un’esperienza musicale unica, con l’inizio del concerto fissato per le ore 21:00. La band, nota per il suo stile innovativo e i suoi successi intramontabili, promette di regalare un’esibizione memorabile ai presenti.

Scaletta prevista per il concerto

Sebbene la scaletta ufficiale non sia stata ancora comunicata, è lecito aspettarsi che i Duran Duran presentino una selezione dei loro brani più amati. Tra i pezzi che potrebbero essere eseguiti ci sono classici come “Girls on Film”, “The Wild Boys”, “The Reflex”, “Ordinary World”, “Come Undone” e “Rio”. Questi brani, che hanno segnato la storia della musica pop, sono stati amati da generazioni e continuano a risuonare nei cuori dei fan. Inoltre, la band potrebbe includere nel repertorio anche alcuni brani tratti dal loro ultimo album, intitolato “Danse Macabre”, che ha ricevuto recensioni positive e ha contribuito a rinnovare l’interesse attorno al gruppo. La combinazione di successi storici e nuove sonorità promette di offrire un’esperienza coinvolgente e dinamica.

Modifiche alla viabilità e trasporti pubblici

In previsione del concerto, sono state annunciate modifiche significative alla viabilità nell’area del Circo Massimo. Diverse linee di autobus subiranno deviazioni, tra cui le linee 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME. I dettagli specifici riguardanti queste modifiche saranno resi noti nelle prossime ore, quindi è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti ufficiali.

Per coloro che desiderano raggiungere il Circo Massimo, la metropolitana rappresenta una delle opzioni più pratiche. Si consiglia di utilizzare la linea B e scendere alla fermata “Circo Massimo”. In alternativa, le linee di autobus che servono la zona possono essere utilizzate, tenendo presente che potrebbero esserci deviazioni in corso. Per chi decide di arrivare in auto, è consigliabile utilizzare i parcheggi di scambio situati presso le stazioni della metropolitana, come Laurentina, Magliana, Ostiense, Partigiani, Trieste, Nomentana e Jonio. Questi parcheggi offrono tariffe agevolate per la sosta di lunga durata e consentono di proseguire verso il centro città con i mezzi pubblici.

In aggiunta, Trenitalia ha lanciato l’offerta “FrecciaMUSIC”, che prevede sconti fino al 75% sui biglietti Base per coloro che desiderano raggiungere il concerto. Utilizzando il codice “DURAN” durante l’acquisto, i viaggiatori possono approfittare di questa vantaggiosa opportunità, rendendo l’evento ancora più accessibile. Con tutte queste opzioni di trasporto, i fan possono pianificare il loro viaggio in modo da non perdere l’esibizione di una delle band più influenti della musica contemporanea.

