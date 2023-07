Dune 2 e Aquaman 2: Possibili rinvii al 2024 a causa delle sfide di produzione

L’atteso sequel di Dune e il nuovo capitolo di Aquaman potrebbero essere posticipati al 2024. Almeno secondo le recenti indiscrezioni riportate dalla rivista Variety riguardo alla complessa situazione organizzativa e agli scioperi in corso a Hollywood.

Dune: Parte 2, il secondo film della trilogia diretta da Denis Villeneuve e basata sull’epico romanzo di Frank Herbert, sembra essere destinato a subire uno spostamento dalla data di uscita. Inizialmente era fissata per il 3 novembre 2023. Warner Bros. sta attualmente attraversando una fase complicata in termini organizzativi. Questo a causa degli scioperi in corso, tra cui lo sciopero continuativo delle associazioni SAG-AFTRA, che sta mettendo in crisi la produzione delle sceneggiature e il lavoro di sviluppo dei film e delle serie TV. Queste difficoltà stanno costringendo lo studio a rivedere i piani di uscita dei propri progetti.

Allo stesso modo, Aquaman and The Lost Kingdom, il prossimo capitolo della serie tratta dai fumetti DC Comics, rischia di subire un rinvio all’anno prossimo. Secondo quanto riferito dal Hollywood Reporter, il film ha dovuto affrontare diverse sfide durante la produzione, comprese rielaborazioni e sessioni di reshoot. Alcune scene sono state tagliate, rifilmate o riorganizzate, e ciò ha comportato la rimozione del cameo previsto per il Batman interpretato da Ben Affleck. Queste difficoltà produttive hanno creato una situazione di incertezza riguardo alla data di uscita prevista.

Gli scioperi in corso, in particolare quello della Writers Guild of America (WGA), stanno dimostrando come l’intero settore cinematografico sia attualmente in crisi. Questo stato di incertezza sta spingendo gli studios a rivedere i loro progetti. Sia a medio che lungo termine, e a prendere decisioni difficili riguardo alle date di uscita dei film.

Nonostante queste possibili variazioni nelle lineup di uscita dei film, i fan possono sicuramente sperare che gli studios si stiano impegnando per garantire la qualità e l’entusiasmante esperienza cinematografica attesa per entrambi i film.