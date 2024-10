Due ospiti d’eccezione per la terza puntata di Ballando con le stelle su Rai 1

Sabato 12 ottobre 2024, la terza puntata di Ballando con le Stelle, il celebre programma di danza in prima serata di Rai 1, promette di essere un evento imperdibile, grazie alla partecipazione di due noti ospiti. Dopo le performance della scorsa puntata, questa volta saranno protagonisti il giornalista sportivo Fabio Caressa e la conduttrice culinaria Benedetta Parodi, rafforzando il legame tra mondi apparentemente distanti come sport e gastronomia. I due interpreti scenderanno in pista come “ballerini per una notte” con l’obiettivo di conquistare un “tesoretto”, un punteggio bonus utile a supportare una delle tredici coppie in gara.

L’annuncio di Milly Carlucci sui social

Il grande annuncio della partecipazione di Fabio Caressa e Benedetta Parodi è stato fatto dalla conduttrice Milly Carlucci, che ha utilizzato i social media ufficiali del programma per svelare le novità. In un video entusiasta, Carlucci ha dichiarato: «Amici di Ballando con le Stelle, vi voglio annunciare i due grandi protagonisti di questa terza puntata, perché abbiamo due ballerini per una notte. O forse dovrei dire uno, perché in realtà è una coppia. Non è semplicemente una coppia di ballo, ma è una coppia nella vita. Trattasi di Fabio Caressa e Benedetta Parodi; quindi è un gioco in famiglia tra calcio, cucina. Insomma, tutto questo fantastico mondo che è della famiglia Caressa-Parodi, che noi vi portiamo in pista». L’entusiasmo di Carlucci fa presupporre che la performance della coppia sarà tanto emozionante quanto divertente.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi: un incontro tra sport e cucina

Fabio Caressa, famoso per la sua carriera nel giornalismo sportivo, ha conquistato il pubblico nel corso degli anni grazie al suo lavoro con Sky Sport, cimentandosi in commenti appassionati su eventi calcistici di rilievo. Nelle ultime settimane, ha fatto il suo esordio anche in Striscia la Notizia con la rubrica “Gli Oscar dei Caressas”, condividendo momenti in famiglia con la figlia Eleonora. D’altra parte, Benedetta Parodi continua a brillare nel panorama televisivo come conduttrice di Bake Off Italia – Dolci In Forno, programma che va in onda ogni venerdì su Real Time e che ha appassionato milioni di telespettatori. La loro chimica non solo come coppia, ma anche come professionisti, renderà senza dubbio la loro partecipazione a Ballando con le Stelle un evento da non perdere.

Il tesoretto: opportunità per le coppie in gara

Come consuetudine per il programma, i “ballerini per una notte” hanno l’opportunità di raccogliere un punteggio speciale, detto “tesoretto”. Questo punteggio può essere assegnato a una delle coppie in competizione, fungendo da vantaggio strategico per migliorare la loro posizione in classifica. L’esibizione di Caressa e Parodi, quindi, rappresenterà un momento cruciale non solo per il duo, ma anche per le coppie che stanno cercando di emergere nel mondo della danza. La pressione di raccogliere il tesoretto aggiunge un ulteriore livello di emozione a una serata già carica di adrenalina e spettacolo. Successo o delusione, le performance contribuiranno a decidere il destino di una delle coppie, rendendo la serata non solo un’opportunità per la celebrazione, ma anche un evento di grande importanza competitiva.

Il pubblico di Rai 1 è pronto per un sabato sera ricco di emozioni, danza e colpi di scena. Non resta che attendere il 12 ottobre per scoprire come si esibiranno Fabio Caressa e Benedetta Parodi e quale impatto avranno sulle dinamiche dello show.