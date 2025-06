Drake in Italia: il rapper canadese si esibirà per la prima volta a Milano ad agosto 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa è finita per i fan italiani di Drake, il celebre rapper canadese che porterà la sua musica nel nostro Paese per la prima volta. Il 29 e 30 agosto 2025, l’Unipol Forum di Milano ospiterà due concerti che si preannunciano memorabili, parte del tour europeo intitolato “Some Special Shows 4 EU“. Questo evento segna il ritorno di Drake in Europa dopo sei anni dall’ultimo tour, il “The Assassination Vacation Tour” del 2019, durante il quale non si era esibito in Italia.

Drake in concerto: dettagli e accompagnatori

Ad affiancare Drake sul palco ci sarà il rapper PARTYNEXTDOOR, noto collaboratore dell’artista. Insieme, hanno recentemente pubblicato l’album “Some Sexy Songs 4 U“, uscito il 14 febbraio 2025, che ha rapidamente conquistato le classifiche musicali. La presenza di PARTYNEXTDOOR promette di arricchire ulteriormente l’esperienza del concerto, offrendo ai fan un mix di brani iconici e nuove sonorità.

Come e quando acquistare i biglietti per i concerti

La vendita dei biglietti per i concerti di Milano di Drake è imminente. La vendita generale avrà inizio il 6 giugno 2025 alle ore 12:00, attraverso i portali ufficiali di Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com. Per coloro che desiderano assicurarsi i biglietti in anticipo, sono previste due sessioni di prevendita: la “Presale Mastercard“, riservata ai titolari di carta Mastercard, che aprirà mercoledì 4 giugno alle ore 12:00, e la “My Live Nation Presale“, dedicata agli iscritti gratuiti a My Live Nation, che inizierà giovedì 5 giugno alle ore 12:00. Per acquistare i biglietti online, è necessario registrarsi sulle piattaforme e accedere qualche minuto prima dell’apertura delle vendite.

Chi è Drake: dalla recitazione alla musica

Drake, il cui nome completo è Aubrey Drake Graham, è nato a Toronto il 24 ottobre 1986. Ha iniziato la sua carriera come attore nella serie “Degrassi: The Next Generation“, ma è stato il suo album “So Far Gone” del 2009 a segnare il suo ingresso nel mondo della musica. Con successi come “Take Care“, vincitore di un Grammy nel 2013, “Views” e “Scorpion“, Drake si è affermato come una delle figure più influenti nel panorama musicale contemporaneo. La sua abilità nel mescolare hip-hop, R&B e pop ha creato un sound distintivo che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Il 2025 si prospetta un anno ricco di successi per l’artista, reduce dal trionfo del suo ultimo tour nordamericano “It’s All A Blur Tour” e dall’Anita Max Win Tour in Australia, entrambi sold-out. La sua capacità di dominare le classifiche e i palchi internazionali lo ha reso un fenomeno culturale di rilevanza globale.

Un tour europeo atteso da anni

Il tour “Some Special Shows 4 EU” avrà inizio dopo una serie di concerti nel Regno Unito, con Drake che si esibirà al “Wireless Festival” di Londra dal 11 al 13 luglio 2025, seguito da un concerto a Birmingham il 20 luglio. Dopo le tappe milanesi, il tour proseguirà toccando città come Monaco, Parigi, Berlino, Copenhagen, Amsterdam e si concluderà ad Amburgo il 23 settembre 2025. Le date italiane rappresentano un’opportunità unica per i fan, che da tempo attendono l’arrivo del rapper nel nostro Paese.

