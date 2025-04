Doppio gioco: Alessandra Mastronardi protagonista di una nuova spy story su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova serie “Doppio gioco” si prepara a conquistare il pubblico di Canale 5, presentando Alessandra Mastronardi in un ruolo inedito. Questa fiction, che si distacca dalle precedenti interpretazioni dell’attrice, segna un’importante evoluzione nella sua carriera. La trama si sviluppa in un contesto di suspense e azione, offrendo una narrazione avvincente che esplora tematiche di giustizia e redenzione. Con una regia di alto livello e un cast di talento, “Doppio gioco” promette di essere una delle produzioni più interessanti della stagione.

Trama e ambientazione di doppio gioco

“Doppio gioco” è una serie composta da otto episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. La storia ruota attorno a Daria, una donna trentacinquenne con un passato difficile, che vive tra Torino e Roma. Dopo aver subito la perdita dei genitori e aver affrontato una dipendenza dal gioco d’azzardo, Daria si ritrova a scontare una condanna attraverso lavori socialmente utili. Tuttavia, il suo talento innato nel comprendere le persone, ereditato dal padre Pietro, la porterà a essere notata da Ettore Napoli, un agente dei Servizi Segreti.

Ettore, interpretato da Simone Liberati, recluta Daria per un’operazione ad alto rischio: incastrare un narcotrafficante internazionale. La trama si infittisce mentre Daria si immerge in un mondo di segreti e inganni, affrontando anche i fantasmi del suo passato, incluso il possibile ritorno del padre, che credeva morto. La serie si distingue per la sua capacità di mescolare elementi di thriller e dramma, creando un’atmosfera di tensione e coinvolgimento emotivo.

Un cambio di rotta per alessandra mastronardi

Alessandra Mastronardi, nota per il suo ruolo di Alice Allevi nella serie “L’Allieva”, affronta in “Doppio gioco” un personaggio completamente diverso. Questo nuovo ruolo rappresenta un significativo cambiamento nella sua carriera, permettendole di esplorare sfumature più complesse e profonde. La regia di Andrea Molaioli gioca un ruolo cruciale in questa trasformazione, offrendo a Mastronardi un’opportunità unica di esprimere un’interpretazione intensa e sfaccettata.

Molaioli, regista di progetti acclamati come “Bella da morire” e “Circeo”, ha una reputazione consolidata per la sua attenzione ai dettagli e la sensibilità sociale. La sua esperienza con narrazioni che mescolano dramma e introspezione psicologica si riflette nel modo in cui ha costruito il personaggio di Daria. La regia di Molaioli non solo valorizza l’azione, ma mette anche in risalto il punto di vista femminile, rendendo la protagonista una figura complessa e realistica.

Un cast di talento e una produzione di qualità

Il cast di “Doppio gioco” è composto da attori di grande esperienza, tra cui Emmanuele Aita, Gerhard Koloneci e Marco Giuliani. Questa squadra ben assortita contribuisce a creare una narrazione avvincente, ricca di emozioni e colpi di scena. La produzione è affidata a Fabula Pictures in collaborazione con RTI, garantendo standard elevati in termini di qualità e realizzazione.

La serie si distingue non solo per la sua trama avvincente, ma anche per la capacità di affrontare temi attuali e rilevanti. La lotta contro il crimine organizzato e la ricerca di redenzione personale sono elementi che risuonano con il pubblico, rendendo “Doppio gioco” una proposta interessante per gli spettatori di tutte le età. Con un mix di azione, suspense e dramma umano, la serie si preannuncia come un successo per Canale 5 e per la carriera di Alessandra Mastronardi.

