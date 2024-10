Domenica In: grande ritorno con ospiti speciali e intrattenimento di qualità

Il programma Domenica In, condotto da Mara Venier, si appresta a tornare in onda il 6 ottobre su Rai1, animando le domeniche degli spettatori italiani. Questo talk show è da sempre un punto di riferimento per chi ama la televisione, la musica e il gossip, e anche per questa puntata la promessa di contenuti esclusivi e ospiti di grande spessore è particolarmente allettante. Con interviste coinvolgenti e momenti di puro intrattenimento, la trasmissione continua a catalizzare l’attenzione del pubblico.

L’apertura dedicata a Ballando con le stelle

La puntata si apre con un focus su Ballando con le stelle, uno dei talent show più seguiti della rete, che offre ai concorrenti la possibilità di brillare sulla pista da ballo. Mara Venier darà il benvenuto a vari protagonisti del cast, che condivideranno commenti e opinioni sulle performance dei concorrenti. Tra gli ospiti il noto attore e regista Luca Barbareschi, il comico Francesco Paolantoni e la deejay Anna Lou Castoldi, tutti accompagnati dai rispettivi maestri di ballo.

Alessandra Tripoli, maestra di ballo di lunga esperienza, accompagnerà Barbareschi, mentre Paolantoni sarà affiancato dalla talentuosa Anastasia Kuzmina. Anna Lou Castoldi ballerà con Nikita Perotti, un’altra figura ben conosciuta nel panorama della danza. Durante il segmento, i giudici di Ballando con le stelle, tra cui Guillermo Mariotto ed Alba Parietti, forniranno commenti incisivi sulle esibizioni. Rossella Erra, che porta la voce del pubblico, e altre personalità come Alessandra Mussolini e Pino Strabioli contribuiranno al dibattito, apportando il loro punto di vista sulle performance e insight sull’universo del talent.

Intervista esclusiva a Ezio Greggio

Tra gli ospiti di spicco di questa puntata c’è Ezio Greggio, celebre conduttore televisivo e icona del panorama italiano che, in un’intervista affascinante, ripercorrerà la sua carriera lungo i decenni. Greggio è noto per il suo ruolo a Striscia la Notizia, dove ha saputo alternare momenti di umorismo a spunti di riflessione. L’intervista non si limiterà ai successi professionali, ma offrirà anche uno sguardo inedito sulla vita privata del conduttore, mettendo in risalto aspetti più intimi e personali della sua esistenza. Questo segmento contribuirà ad approfondire non solo il suo percorso nel mondo del spettacolo, ma anche il suo impatto sulla cultura pop italiana.

Potente voce di Nikka Costa

Non solo ospiti televisivi, ma anche musica di qualità arricchirà la puntata. Nikka Costa, la cantante internazionale che ha saputo far breccia nel cuore degli ascoltatori grazie al suo talento unico, sarà presente in studio. Durante la sua partecipazione, la Costa ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, menzionando successi iconici come On My Own e presenterà il suo nuovo singolo, It’s Just Love, un brano che segna il suo rientro sulla scena musicale. La combinazione del suo carisma e della potenza vocale la rende uno degli eventi più attesi di questa edizione di Domenica In, portando gli spettatori in un viaggio musicale ricco di emozioni.

L’esibizione di Drusilla Foer e Giovanni Minoli

Un altro momento imperdibile sarà l’esibizione di Drusilla Foer, artista eclettica che ha affascinato il pubblico con la sua originalità. Attualmente in tour con il suo spettacolo Venere nemica, Drusilla si esibirà in un brano inedito, Buonanotte Rossana, scritto da Lelio Luttazzi. Questo segmento rappresenta una fusione di arte e intrattenimento, in grado di mostrare la versatilità e la sensibilità artistica dell’ospite.

A chiudere la puntata sarà Giovanni Minoli, figura di riferimento del giornalismo televisivo italiano, che presenterà la nuova edizione del programma La storia siamo noi. Questo programma, che ha segnato un’epoca nella programmazione televisiva italiana, offre un’analisi approfondita degli eventi storici che hanno influenzato la nostra società. Minoli anticiperà i temi che verranno trattati nella nuova stagione, promettendo approfondimenti e testimonianze che aiuteranno a comprendere meglio le dinamiche del nostro recente passato.