Domenica In: Alberto Matano e ospiti speciali per un nuovo imperdibile appuntamento

Un altro imperdibile appuntamento attende i telespettatori di Domenica In con la puntata del 1° dicembre 2024, in cui la conduttrice Mara Venier accoglierà numerosi ospiti di spicco. Tra di essi, spicca Alberto Matano, che per la prima volta si racconterà in un modo inedito all’interno del salotto televisivo. La presentazione del suo libro “Vitamia”, insieme a discussioni più personali, offrirà uno scorcio della vita di un uomo che ha saputo affrontare le sfide e celebrare l’amore in tutte le sue forme.

L’intervista esclusiva ad Alberto Matano

Attesissimo dal pubblico e dalla stessa Mara Venier, Alberto Matano si prepara a raccontare la sua storia e ciò che ha ispirato il suo romanzo “Vitamia”, un’opera che tiene nel cassetto da molti anni. Durante l’intervista, il giornalista condividerà come l’amore sia un tema centrale nel suo libro, che affronta senza limiti e categorie. “Spero che chiunque legga il mio romanzo si senta libero di amare”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Proseguendo nei suoi racconti, Matano menziona il suo percorso di coming out, un viaggio graduale che ha definito la sua vita personale e professionale.

Matano ha avuto il coraggio di confidarsi prima con suo fratello e poi con i genitori, ma il primo a entrare nella sua vita come compagno fu il marito Riccardo. La coppia ha celebrato il loro matrimonio l’11 giugno 2022, alla presenza di Mara Venier, che ha officiato la cerimonia. Questo evento ha sottolineato non solo il loro amore ma anche la lunga amicizia tra Matano e la conduttrice, che ha sempre sostenuto la coppia in questo importante momento.

Gli ospiti della puntata

Il 1° dicembre non sarà solo la giornata di Matano, ma anche quella di altri illustri ospiti. Andrea Bocelli, uno dei tenori più apprezzati al mondo, sarà presente per ripercorrere i suoi straordinari 30 anni di carriera. Mara Venier converserà con lui, soffermandosi sui momenti più significativi del suo percorso artistico. Da sempre simbolo di successo e talento, Bocelli porterà sul palco di Domenica In la sua musica avvolgente.

Insieme a lui, un’altra figura nota della musica italiana, Franco Ricciardi, presenterà il suo ultimo singolo “Viernarì”. Quest’artista campano è una presenza familiare nel programma, essendo stato anche il creatore di una delle sigle più amate, in particolare nei periodi successivi alla pandemia da Coronavirus. La sua partecipazione sarà un’opportunità per approfondire non solo il suo nuovo progetto musicale, ma anche la sua evoluzione artistica nel panorama musicale italiano.

La presenza di Gianluigi Buffon

Un ulteriore motivo di interesse sarà la presenza di Gianluigi Buffon, recente protagonista di un romantico matrimonio con Ilaria D’Amico. Buffon, leggendario portiere e simbolo del calcio italiano, si racconta in un’intervista esclusiva nella quale condivide aneddoti inediti sulla sua carriera e sulla vita privata, recentemente tornata sotto i riflettori grazie alle nozze celebrate in Toscana. La coppia, da molti anni insieme, ha dato vita a una famiglia con il loro figlio Leopoldo Mattia, che durante le nozze ha condiviso momenti significativi con i suoi fratelli.

Orari di messa in onda e anticipazioni

La nuova edizione di Domenica In andrà in onda il 1° dicembre 2024 su Rai1 dalle ore 14:00. Quest’ora è particolarmente interessante poiché seguirà l’importante annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo, curato da Carlo Conti durante il Tg1 delle 13:30. Dopo Domenica In, i telespettatori potranno assistere alla finale de Lo Zecchino d’Oro, condotta da Lorenzo Baglioni e Carolina Benvenga. Per questo motivo, Francesca Fialdini e il suo programma Da noi… A ruota libera saranno posticipati alla domenica successiva, creando così un palinsesto ricco di eventi imperdibili.