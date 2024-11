Domenica 24 novembre su Nove, Che tempo che fa torna con un cast stellare e tante novità

Il 24 novembre, il popolare programma di intrattenimento “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio, promette di regalare una serata indimenticabile sul canale Nove. Con una scaletta ricca di ospiti d’eccezione e approfondimenti attuali, la puntata riserverà intriganti sorprese. Fazio sarà affiancato dalla brillante Luciana Littizzetto e dalla presentatrice Filippa Lagerback, creando così un’atmosfera di convivialità e intrattenimento. La programmazione della serata inizia alle 19.30 con “Che tempo che farà” e termina con “Il Tavolo“, continuando a coinvolgere il pubblico con l’ironia e la freschezza che contraddistingue il programma.

Che tempo che fa: anticipazioni esclusive per la puntata del 24 novembre

La puntata di domenica 24 novembre di “Che tempo che fa” si preannuncia come un affascinante viaggio tra storie intime e successi internazionali. Tra i momenti clou della trasmissione ci sarà l’intervista esclusiva con Whoopi Goldberg, l’iconica figura di Hollywood che presenterà il suo nuovo libro “Frammenti di memoria“, in uscita il 26 novembre. Goldberg è un’artista che ha raggiunto uno status raro nel mondo dell’intrattenimento, avendo vinto tutti e quattro i principali premi americani: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. Durante la trasmissione, Whoopi condividerà non solo la sua carriera brillante, ma anche i momenti difficili che ha affrontato, compresi i lutti che l’hanno colpita recentemente, rendendo la conversazione carica di emozione e profondità.

Un’atmosfera più familiare sarà portata dalla coppia Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, al loro debutto televisivo come coppia sposata, dopo il matrimonio celebrato il 4 ottobre. Buffon, ex portiere della Nazionale italiana, parlerà della sua autobiografia “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi“, dove riflette su momenti significativi della sua carriera, incluse le sfide personali come la depressione. Inoltre, ci saranno dettagli affettuosi sulla loro unione e sul loro giorno speciale, aggiungendo un tocco di dolcezza alla serata.

Musica e ospiti di rilievo: il mix perfetto del programma

In una serata che promette di essere memorabile, la musica avrà un posto centrale. La cantante Elodie, reduce da un anno di successi e collaborazioni, sarà presente in studio. Dopo il lancio del brano “Feeling” in collaborazione con Tiziano Ferro, Elodie si appresta a entrare nel mondo del doppiaggio, prestando la sua voce a uno dei personaggi del nuovo film Disney “Mufasa – Il Re Leone“. La sua presenza al programma rappresenta non solo una celebrazione del talento musicale, ma anche un esempio di come i confini tra musica e cinema possano combinarsi in modo creativo.

La serata non si fermerà qui; infatti, si attendono altri ospiti significativi, a cominciare dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che presenterà il suo libro “Autonomia – La rivoluzione necessaria“. Sarà presente anche Alberto Matano, impegnato a rilanciare la narrativa con il suo romanzo “Vitamia“. Da non perdere la partecipazione di figure illustri come Franco Locatelli, Roberto Burioni e vari editorialisti di importanti testate nazionali, che offriranno uno spaccato sulle attualità e sui temi di rilevanza socio-politica.

L’appuntamento con Il Tavolo: l’ironia e il divertimento non mancano

Parte integrante della serata sarà “Il Tavolo di Che tempo che fa“, una tradizione che mai delude. In questa sezione del programma, il leggendario Nino Frassica sarà affiancato da una schiera di ospiti che promettono di far divertire il pubblico. Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani e Simona Ventura sono solo alcune delle personalità che si uniranno al tavolo, con conversazioni spigliate e divertenti. Come ciliegina sulla torta, M¥SS KETA si esibirà dal vivo con il suo nuovo singolo “Nevrotika“, portando un tocco di freschezza e originalità. Inoltre, Joe Bastianich sarà presente con il podcast “Million$”, arricchendo anche la dimensione culinaria della serata. Tra battute scherzose e musica coinvolgente, “Il Tavolo” garantirà un finale leggero e spensierato alla serata di domenica.