Divorzio in vista per Chiara Ferragni e Fedez: scontro sull’assegno di mantenimento dei figli

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, due dei nomi più noti nel panorama italiano, sta sollevando un gran polverone mediatico. Mentre la coppia si prepara a formalizzare il divorzio nella primavera del prossimo anno, le controversie sul mantenimento dei figli stanno diventando il fulcro di accese discussioni. La questione economica si intreccia con altri problemi legali che coinvolgono entrambi i protagonisti, rendendo la loro vicenda non solo personale ma anche di rilevanza pubblica.

La situazione legale: divorzio imminente e mantenimento dei figli

Con l’arrivo della separazione legale prevista entro un mese e il successivo divorzio definitivo atteso nella primavera 2025, la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez si avvia verso la sua conclusione. Tuttavia, è il tema dell’assegno di mantenimento per i loro due figli, Leone e Vittoria, a generare le maggiori tensioni. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i due ex coniugi sarebbero in totale disaccordo riguardo alla cifra da destinare al mantenimento. Fedez avrebbe proposto un assegno di 5mila euro, considerato dalla Ferragni come “irrisorio” rispetto alla richiesta elevata di 20mila euro. Questa inconciliabilità di posizioni ha portato a un’escalation di conflitti tra i due, in un periodo già complicato per entrambi.

Il mantenimento dei figli è un tema delicato che si inserisce in un contesto in cui le responsabilità genitoriali vengono messe alla prova da visibilità pubbliche e pressioni mediatiche. Chiara Ferragni, riconosciuta come una delle influencer più influenti a livello mondiale, sta cercando di tutelare gli interessi dei suoi figli mentre si trova coinvolta in questioni legali sempre più complicate. D’altra parte, Fedez, che ha fatto della comunicazione e della trasparenza il suo marchio distintivo, si trova a dover bilanciare le sue responsabilità di padre con le attività artistiche e imprenditoriali, senza dimenticare le pressioni legate alla sua immagine pubblica.

Aspetti legali e controversie esterne: la Ferragni indagata e Fedez nel mirino

Oltre alla questione del mantenimento, entrambi i genitori stanno affrontando gravi problematiche di natura legale che complicano ulteriormente la loro separazione. Chiara Ferragni è attualmente indagata per truffa aggravata nell’ambito di un’inchiesta che la coinvolge insieme ad alcune sue società. Secondo le informazioni trapelate, l’influencer sarebbe accusata di aver indotto in errore un numero indeterminato di consumatori nel caso di un prodotto natalizio, causando danni ed ottenendo profitti illeciti.

Dall’altro canto, Fedez non è esente da polemiche. Recentemente, il rapper è stato collegato a questioni di sicurezza e al mondo degli ultras del Milan. Le voci indicano che Fedez abbia avuto contatti con Luca Lucci, un noto esponente dei gruppi ultras, il quale è stato coinvolto in un’inchiesta che ha portato all’arresto di numerosi membri di questi gruppi. Queste complicazioni legali pongono ulteriori sfide alla coppia, influenzando non solo le loro vite personali, ma anche la loro reputazione pubblica.

Mentre entrambi cercano di destreggiarsi tra responsabilità familiari e circostanze legali, è evidente che la separazione non si limita a una questione privata, ma si esplora in un contesto di dichiarazioni, polemiche e una continua attenzione dell’opinione pubblica. La loro storia diventa così uno specchio delle difficoltà legate alla gestione delle relazioni in un mondo dove il pubblico e il privato spesso si sovrappongono.