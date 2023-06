L’amore è un elemento importante nei film e nelle serie tv. Alle volte – quando siamo stanchi o tristi – l’unica cosa che potrebbe tirarci su è un’accogliente storia d’amore che ci regala un piccolo sogno e ci fa credere ancora nell’amore vero. Serie come How i Met your Mother o Grey’s Anatomy sono rimaste nel cuore di moltissimi spettatori nel corso del tempo, ricordandoci che l’amore vero può esistere e non è mai sbagliato crederci. Per questo, oggi abbiamo deciso di farvi una lista con quelle che – per noi – sono le migliori serie tv romantiche da vedere su Disney+.

How i met your mother

Non potevamo non iniziare la nostra lista con How i Met your Mother. Tra le serie tv romantiche, questa è di certo uno dei grandi cult che non potete assolutamente perdere. La storia, che segue le vicende di Ted Mosby – alla ricerca di una fidanzata – e del suo gruppo di amici, approfondisce l’amore in tutte le sue sfaccettature. Da quello a prima vista per una persona incontrata al bar, a quello ideale che si rivela essere sbagliato, a quello che dura – casualmente – una vita intera. Con Ted non assistiamo semplicemente a una perenne ricerca dell’amore ma ad un percorso che porta questo personaggio a crescere, maturare e diventare migliore. Oltre ad essere una serie romantica, How i Met your mother è una storia di sentimenti, motivazione e crescita.

High Fidelity

Se vi è piaciuto How i Met your mother siamo sicuri che non vi pentirete di recuperare High Fidelity, una serie tv romantica con protagonista Robyn Brooks – interpretata dalla fantastica Zoë Kravitz. Quest’ultima, oltre ad essere protagonista, è la narratrice della storia. Rompendo il limite tra finzione e reale, il personaggio guarda al suo passato facendo continui commenti, battute e osservazioni sarcastiche. La narrazione ha infatti inizio quando Robyn, dopo la fine dell’ennesima relazione, decide di rivivere i suoi vecchi amore e capire cosa ci sia che non va e perchè tutto va sempre a finire male. Con alti e bassi, momenti comici e momenti più riflessivi, High Fidelity è un percorso introspettivo che lascia, alla fine, un messaggio di speranza.

Wanda Vision

Vi sembrerà atipico vedere una serie tv di supereroi in questa lista ma possiamo dirvi che WandaVision se lo è proprio meritato. Portando sullo schermo una storia d’amore fuori dal tempo, dai tratti magici e straordinari. A far guadagnare un posto a questa serie è sicuramente come la vicenda viene narrata, portando ad incuriosire lo spettatore e – allo stesso tempo – farlo riflettere. Quella tra i due vendicatori non parla semplicemente dell’amore puro e felice, ma affronta il lutto, la famiglia, i desideri non realizzati e la perdita di sè stessi. Se da un lato la serie ci mostra l’aspetto idilliaco ed ideale dell’amore, dall’altro ci mostra come questo possa essere devastante e possa portare a cose folli.

This is Us

Conclusasi ormai lo scorso anno, This is Us è divenuta una delle serie tv imperdibili tra il genere romantico. Parliamo, in questo caso, di un dramma familiare che viene narrato su tre archi temporali differenti che ci portano a conoscere ogni aspetto – anche il più profondo – dei personaggi. Il tutto è ambientato nel 1980 e ha inizio quando Jack e Rebecca, una giovane coppia appena sposata, riceve la notizia dell’arrivo di tre gemelli che sconvolgerà la loro vita. Tra piano presente, passato e futuro la storia ci porta all’interno della vita di tutti i membri della famiglia, mostrandoci diversi modi di vivere l’amore e le sue diverse forme. This is us è una serie che vi farà attraversare momenti di gioia e di dolore, facendovi riflettere e colpendovi nel profondo.

Grey’s Anatomy

Infine, non potevamo non concludere la nostra lista con una delle serie che più è diventata cult tra le serie tv amorose: Grey’s Anatomy. La storia segue la vita di Meredith Grey, una giovane ragazza che – dopo essersi laureata in medicine – si guadagna un posto tra i tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Qui condividerà le sue prime esperienze con i suoi coetanei ed entrerà in un mondo che non aveva mai conosciuto prima. La protagonista, a cui si uniranno altri personaggi secondari, dovrà riuscire a districarsi tra problematiche sentimentali e non, attraverso continui intrecci amorosi, gioia e sofferenza.