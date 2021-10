WandaVision: in arrivo lo spin-off con Kathryn Hahn

Secondo quanto riportato da Variety, è in via di sviluppo uno spinoff di “WandaVision” con Kathryn Hahn.

WandaVision: Agatha, protagonista dello spinoff

La Hahn vestirà nuovamente i panni di Agatha Harkness nella nuova serie, che dovrebbe essere una sorta di dark comedy, anche se i dettagli esatti della trama ancora non sono stati resi noti. Jac Schaeffer, capo sceneggiatore di “WandaVision”, figurerebbe ancora una volta come sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto. Se lo spin-off dovesse andare in porto, sarebbe il primo progetto che Schaeffer realizzerebbe con la Marvel da quando a maggio ha firmato un accordo complessivo con loro e la 20th Television.

Come per tutti i progetti in fase di sviluppo, i Marvel Studios non hanno rilasciato dichiarazioni sull’argomento così come i rappresentanti di Schaeffer e Hahn non hanno rilasciato commenti a Variety.

In “WandaVision”, il personaggio di Kathryn Hahn era stato presentato al pubblico come Agnes, la vicina ficcanaso di Wanda e Vision, prima che venisse rivelata la sua vera natura della potente strega di nome Agatha. Nei fumetti Marvel e nella serie, Agatha è sopravvissuta ai Salem Witch Trials. Gli spettatori l’hanno vista l’ultima volta nel finale di “WandaVision”, nel momento in cui Wanda la intrappola a Westview usando i suoi poteri per costringerla a tornare a essere semplicemente Agnes.

WandaVision: una serie molto apprezzata

“WandaVision” è stata la prima serie Marvel live-action a debuttare su Disney Plus, ed è stata accolta con ampi consensi al suo debutto. Ha ottenuto ben 23 nomination agli Emmy, inclusa una per Hahn come Miglior attrice non protagonista in una serie limitata. Ha vinto nella categoria Migliore musica originale e testi con la canzone “Agatha All Along“, funzionale alla rivelazione della vera natura del personaggio di Hahn.

Kathryn Hann e Jac Schaeffer

Kathryn Hahn ha rivelato in esclusiva a Variety che interpreterà la comica Joan Rivers in una serie limitata in sviluppo presso Showtime. Tra gli altri progetti segnaliamo la serie Apple “”The Shrink Next Door” e il film di Rian Johnson “Knives Out 2”. Oltre a “WandaVision”, l’attrice ha ottenuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo in “Transparent” di Amazon.

È rappresentata da Lighthouse Management & Media, Gersh, Schreck Rose e Narrative.

Tra i credits di Schaeffer ricordiamo la sceneggiatura, regia, e produzione di “Timer”, la sceneggiatura del cortometraggio animato “Olaf’s Frozen Adventure” e del film “The Hustle” con Anne Hathaway e Rebel Wilson. Ha anche lavorato alla storia per il film Marvel “Black Widow”.

È rappresentata da Writ Large, Verve e Paul Hastings.

Roberta Rosella

07/10/2021