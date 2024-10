Disney rivela le date di uscita di due attesi film: Lilo & Stitch e Freakier Friday del 2025

Disney ha finalmente fornito informazioni dettagliate sulle date di uscita di due film che generano grande attesa tra i fan: la versione live-action di “Lilo & Stitch” e il sequel “Freakier Friday”. Entrambi i film sono programmati per uscire nell’estate del 2025, in un periodo tradizionalmente considerato vantaggioso per le pellicole familiari, grazie all’alto flusso di spettatori di tutte le età.

La data di uscita di Lilo & Stitch

I fan della celebre storia di “Lilo & Stitch” dovranno segnare sul calendario il 23 maggio 2025, giorno in cui il film arriverà nelle sale cinematografiche. La giovane Maia Kealoha è stata scelta per interpretare Lilo Pelekai, una bambina che, insieme alla sorella maggiore Nani, interpretata da Sydney Agudong, porta a casa un alieno caotico, Stitch, di cui erroneamente crede sia un cane. Nella versione originale, Stitch avrà la voce di Chris Sanders, che ha anche contribuito alla creazione del personaggio in precedenti adattamenti.

Maggiori dettagli sul cast svelano che Zach Galifianakis darà vita al dottor Jumba Jookiba, il creatore di Stitch, mentre Billy Magnussen sarà l’agente Pleakley, un personaggio fondamentale nella storia. Inoltre, il cast include nomi noti come Courtney B. Vance e Tia Carrere, che aggiungono una nota di prestigio all’interpretazione dei personaggi. La nostalgia e l’entusiasmo per questo classico della Disney si combinano quindi in questo progetto, che promette non solo di attrarre i vecchi fan, ma anche di conquistarne di nuovi, confermando il fascino duraturo di “Lilo & Stitch”.

L’uscita di Freakier Friday

Un altro grande ritorno sarà quello di “Freakier Friday”, sequel del celebre film del 2003 “Quel pazzo venerdì”. Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis torneranno nei ruoli delle protagoniste, rispettivamente Anna e Tess. L’uscita del film è prevista per un periodo non specificato dell’estate 2025, ma le aspettative sono già alte, visto il popolare successo del film originale.

Il cast di “Freakier Friday” vedrà la partecipazione di volti noti come Chad Michael Murray, Mark Harmon e Christina Vidal Mitchell, insieme ad attori emergenti quali Manny Jacinto e Maitreyi Ramakirshnan. La trama si svilupperà molti anni dopo gli eventi del primo film, quando Anna avrà ora una figlia e sta per affrontare le sfide legate alla fusione di due famiglie.

Recentemente è stata condivisa una nuova foto che mostra le protagoniste pronte a vivere un’altra avventura insieme. La narrazione si concentrerà sul come Tess e Anna, affrontando una serie di situazioni complesse e divertenti legate alla nuova vita familiare, possano scoprire che alcune esperienze possono davvero ripetersi, dando così vita a momenti sia comici che toccanti. Questo sequel si preannuncia come un mix di nostalgia e attualità, cercando di catturare l’attenzione di una nuova generazione di spettatori.

Con entrambi questi film in uscita nel 2025, Disney continua a confermare il proprio impegno nel rinnovare e rivisitare le storie iconiche, facendo leva su attori riconosciuti e storie che generano un forte richiamo emotivo.