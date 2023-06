Disney Junior’s Ariel: il live action della Sirenetta diventerà un cartone per bambini

Da poco uscito nelle sale italiane, il live action della Sirenetta diventerà un cartone per bambini prodotto da Disney Junior. Ad annunciarlo è stata la Disney Branded Television al Festival dell’Animazione di Annecy. Durante la presentazione, i produttori hanno parlato del progetto e delle differenze che ci saranno con l’originale film di Rob Marshall con protagonista Halle Bailey.

La serie sarà ambientata nel bellissimo mondo sottomarino che già conosciamo, rifacendosi al live action e – ancor prima – al classico Disney. Per realizzarlo i disegnatori si sono ispirati ai Caraibi, avvalendosi di studiosi che potessero aiutarli a rappresentarlo al meglio.

La storia – come si può prevedere – ruota intorno ad Ariel e i suoi amici marini e non. Ritroveremo vecchi personaggi come Flounder, Sebastian, Ursula e suo padre il Re Tritone, ma anche nuovi personaggi che non conosciamo ancora e che verranno introdotti in questo nuovo prodotto della Sirenetta. La sua sinossi recita:

«Piena di fascino, grandi idee e una voce potente, Ariel sta crescendo, imparando come scoprire e apprezzare il mondo che la circonda e usare la sua voce per ispirare gli altri», aggiunge la descrizione della sinossi: «I Caraibi ospitano una straordinaria gamma di popoli, paesi, culture e paesaggi. Prendendo spunto da questo, la diversità multiculturale dei Caraibi è evidenziata nella serie animata attraverso la musica, il cibo, i festival, la moda, la lingua e il folklore».

Come si può capire dal titolo, la storia parlerà dell’infanzia di Ariel e proprio per questo vedremo il nostro personaggio Disney in una veste nuova. Ariel non è ancora la ragazza che conosciamo ma è una sirena bambina che sta crescendo. Tra le differenze c’è poi la sua coda: nel cartone quest’ultima cambierà colore in base al suo umore, luccicherà e si illuminerà.

Al momento non sappiamo ancora molto su questa serie che debutterà su IPad e Disney Junior ma il presidente di Disney Branded Television ha affermato di essere emozionato di aver avuto finalmente l’occasione di lavorare ad un classico come la Sirenetta, riadattandolo per un pubblico più piccolo.