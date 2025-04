Dieci autrici reinterpretano i Dieci Comandamenti: un nuovo sguardo sulla tradizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un progetto editoriale innovativo di Rizzoli invita dieci donne scrittrici a rielaborare i Dieci Comandamenti, offrendo una nuova prospettiva sulle relazioni di potere e le dinamiche di genere. Questa iniziativa mira a sottrarre il racconto di una tradizione millenaria a una voce esclusivamente maschile, arricchendo il dibattito contemporaneo su temi universali che continuano a risuonare nella nostra società.

La collana “Dieci comandamenti” e le sue autrici

La collana, intitolata “Dieci comandamenti“, si apre con tre opere in uscita il 22 aprile. Ogni libro affronta uno dei comandamenti, reinterpretandolo attraverso una lente moderna e femminile. Tra le autrici coinvolte si trovano nomi di spicco della letteratura italiana, come Dacia Maraini, Veronica Raimo, Ilaria Gaspari e Lidia Ravera. Queste scrittrici sono state invitate a esplorare la complessità delle relazioni di genere e i rapporti di potere, dando vita a racconti che promettono di sorprendere e coinvolgere i lettori.

Gemma Trevisani, responsabile della narrativa italiana di Rizzoli, ha dichiarato che l’obiettivo è stato quello di scavare nella letteratura per esaminare le dinamiche di potere, in particolare quelle tra i generi. I risultati di questo progetto si sono rivelati potenti e inaspettati, e la casa editrice è entusiasta di presentarli al pubblico.

Dacia Maraini e il primo comandamento

Il primo libro della collana è “La bambina che vola” di Dacia Maraini, che si ispira al primo comandamento, “Non avrai altro Dio all’infuori di me“. Questo racconto, breve ma profondo, narra il viaggio onirico di Sara, una donna sola che trova rifugio nel lavoro artigianale dopo un abbandono. La sua vita subisce una svolta quando incontra una figura misteriosa: una bambina alata, simbolo di sogni e immaginazione. Attraverso storie bibliche, Sara intraprende un percorso di trasformazione che la porterà a riconsiderare le sue scelte e il suo rapporto con la spiritualità.

Veronica Raimo e il secondo comandamento

Il secondo titolo, “Sabbie mobili” di Veronica Raimo, si concentra sul comandamento “Onora il padre e la madre“. Con uno stile che mescola realtà e assurdo, Raimo racconta l’infanzia di un ragazzo che cresce in una casa segnata dall’assenza paterna e da una madre fuori dagli schemi. Questo affresco dolceamaro delle dinamiche familiari offre una riflessione profonda sui legami e le aspettative che si intrecciano all’interno della famiglia, mettendo in luce le complessità delle relazioni interpersonali.

Ilaria Gaspari e il settimo comandamento

Ilaria Gaspari, con il suo racconto “L’hotel del tempo perso“, esplora il settimo comandamento, “Non rubare“. Ambientato in una località termale, il romanzo breve si ispira alle atmosfere di Agatha Christie e presenta dieci ospiti, ciascuno con segreti inconfessabili, che si ritrovano coinvolti in un giallo filosofico. La narrazione si sviluppa in un contesto di tensione e mistero, invitando i lettori a riflettere su temi di moralità e giustizia.

Un progetto editoriale tra letteratura e audiovisivo

Questo ambizioso progetto non si limita alla pubblicazione di libri. Con il supporto di Anele, una società di produzione guidata da Gloria Giorgianni, i diritti audiovisivi della collana sono stati acquisiti per trasformare le storie in una serie televisiva intitolata “Undici“. La serie includerà anche il libro di Michela Murgia, “Dare la vita“, completando così la riflessione sui comandamenti e il loro significato nel contesto attuale.

Un viaggio di rilettura dei Dieci Comandamenti

Le prossime uscite della collana coinvolgeranno altre autrici di talento, come Ritanna Armeni, Camilla Baresani e Viola Di Grado, ciascuna impegnata a reinterpretare un comandamento diverso. Questa varietà di stili e prospettive promette di offrire una riflessione stimolante su valori che, nonostante la loro antichità, continuano a essere rilevanti nella società contemporanea.

La letteratura come strumento di dialogo

Con questa iniziativa, Rizzoli non celebra solo la forza della narrativa, ma pone la letteratura al centro di un dialogo significativo. In un’epoca in cui passato e presente si intrecciano, la collana invita a esplorare le storie come specchi delle nostre domande e risposte più intime. La rilettura femminile dei Dieci Comandamenti amplifica il loro significato, offrendo nuove chiavi di interpretazione per comprendere noi stessi e il mondo che ci circonda. Un viaggio letterario che si preannuncia illuminante e profondamente umano.

