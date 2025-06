Özge Gürel trionfa all’Italian Global Series Festival: un amore per il cinema e la cucina

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Özge Gürel, attrice turca di grande successo, ha recentemente partecipato all’Italian Global Series Festival, dove ha ricevuto un riconoscimento per il suo contributo nel mondo delle serie televisive. Conosciuta per i suoi ruoli in diverse commedie romantiche turche, Gürel ha conquistato il cuore del pubblico italiano, confermandosi come una delle figure più amate nel panorama delle produzioni audiovisive. Durante l’evento, ha condiviso aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita personale, rivelando un lato autentico e appassionato.

La carriera di Özge Gürel: l’inizio della fama

Özge Gürel ha raggiunto la popolarità grazie al suo ruolo di Öykü Acar nella serie “Cherry Season – La stagione del cuore“. Questo personaggio ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, permettendole di farsi notare nel panorama televisivo turco. “Cherry Season è stato il primo lavoro che mi ha portato alla ribalta in Turchia. Non dimenticherò mai quella prima esperienza”, ha dichiarato l’attrice. Öykü Acar è un personaggio che incarna il coraggio e la spontaneità, qualità che hanno colpito il pubblico e che Gürel ha cercato di trasmettere attraverso la sua interpretazione. La sua capacità di vivere la vita con sincerità e autenticità è un messaggio che oggi risuona fortemente, soprattutto in un’epoca in cui la superficialità sembra prevalere.

Le sfide del settore audiovisivo turco

Özge Gürel ha parlato delle difficoltà che l’industria delle serie in Turchia sta affrontando. “Il processo di produzione è lungo e complesso, dalla firma del contratto fino alle riprese. Non posso prevedere il mio prossimo ruolo, ma sono entusiasta di tornare sul set e rivedere i miei fan”, ha affermato. Questa riflessione mette in luce le incertezze che molti attori devono affrontare nel loro lavoro, un aspetto che spesso rimane nascosto dietro il glamour delle produzioni. La sua disponibilità a lavorare anche in Italia, a patto che ci sia una sceneggiatura interessante, dimostra la sua apertura verso nuove opportunità e culture.

Un percorso inaspettato verso la recitazione

Özge Gürel ha rivelato che la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quasi per caso. “Non ho mai sognato di diventare attrice da bambina. Inizialmente, mi dedicavo alla cucina“, ha raccontato. La sua passione per la recitazione è emersa in modo inaspettato, e la libertà di espressione ricevuta dalla sua famiglia l’ha incoraggiata a esplorare nuove strade. “Ho sempre voluto raccontare storie e, anche se ho pensato di diventare regista, ho deciso di seguire lezioni di recitazione“, ha aggiunto. Questo percorso, sebbene inizialmente incerto, ha portato a successi significativi e a un forte legame con il pubblico.

Vita privata e passione per la cucina

Nel corso della sua carriera, Özge Gürel ha trovato l’amore sul set di “Cherry Season“, dove ha conosciuto l’attore Serkan Çayoğlu. I due si sono sposati il 14 luglio 2022 in una cerimonia intima in Germania. “Non ci lasciamo influenzare dalla nostra popolarità. Facciamo la spesa, cuciniamo e viviamo come una coppia normale”, ha spiegato l’attrice. La cucina è una delle sue passioni, e ha rivelato che il piatto preferito di Serkan è la carbonara. “Siamo riusciti a venire a Firenze a Capodanno solo per mangiare!” ha scherzato, sottolineando il suo amore per la cucina mediterranea e turca. La sua specialità? I ravioli al tartufo, un piatto che riflette la sua creatività in cucina.

Riconoscimenti e gratificazioni professionali

Durante il festival, Özge Gürel ha ricevuto l’Excellence Award, un premio che testimonia il suo impegno e la sua dedizione nel campo delle serie televisive. “Ogni volta che vengo in Italia, il mio cuore esplode per l’accoglienza che ricevo. Questo premio è una grande soddisfazione, soprattutto quando il mio lavoro viene apprezzato non solo dal pubblico, ma anche dagli esperti del settore”, ha dichiarato. Questo riconoscimento non solo celebra il suo talento, ma evidenzia anche il crescente interesse per le produzioni turche in Italia, un segnale positivo per il futuro della collaborazione tra i due paesi nel campo dell’intrattenimento.

