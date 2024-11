Dick Van Dyke rivive l’emozione di Mary Poppins: i ricordi a 60 anni dal film

Il mondo del cinema celebra i 60 anni di “Mary Poppins“, uno dei film più iconici della Disney, e tra i protagonisti indiscussi di questa storia c’è Dick Van Dyke. Durante un’intervista esclusiva per lo speciale di ABC News Studios, intitolato “The Untold Story of Mary Poppins: A Special Edition of 20/20“, l’attore ha condiviso i suoi sentimenti profondi e le emozioni vissute durante la creazione di questo classico senza tempo.

La commozione di un artista

Nel corso dell’intervista, Van Dyke ha parlato di come la musica del film l’abbia colpito fin dal primo ascolto. L’attore, oggi novantottenne, ha rivelato che la prima volta che i fratelli Sherman gli suonarono le canzoni, fu travolto da un’ondata di emozione. “Non potevo crederci,” ha raccontato, descrivendo la sua reazione a quelle melodie indimenticabili che avrebbero segnato un’epoca. All’epoca, Van Dyke era già un attore affermato, ma le canzoni di “Mary Poppins” lo hanno fatto sentire come un bambino. “Ho pianto. Era semplicemente la cosa più bella che avessi mai sentito,” ha aggiunto, evidenziando l’impatto duraturo che la musica ha avuto su di lui e sul pubblico globale.

Il film, uscito nel 1964, ha lasciato una traccia profonda nel cuore di molti, grazie alla sua colonna sonora che è diventata iconica nel corso degli anni. Le canzoni dei fratelli Sherman, tra cui “Chim Chim Cher-ee” e “Supercalifragilisticoespiralidoso“, continuano a essere un simbolo della magia del cinema Disney. “Mary Poppins” ha ottenuto cinque premi Oscar, consolidando così il suo posto nella storia cinematografica.

La collaborazione con Walt Disney

Durante l’intervista, Dick Van Dyke ha anche rievocato i suoi ricordi riguardo alla sua collaborazione con Walt Disney. “Quando ho incontrato Walt, ci siamo intesi subito,” ha detto, mettendo in luce una connessione profonda che trascendeva il normale rapporto lavorativo. Entrambi sapevano di condividere una visione e un amore per la fantasia. “Abbiamo ammesso che fingevamo di essere adulti, ma in realtà eravamo ancora bambini,” ha rivelato, esprimendo un sentimento che rappresenta l’essenza di molti dei lavori di Disney.

Van Dyke ha descritto l’atmosfera creativa del suo primo incontro con Disney, menzionando il suo ufficio pieno di opere artistiche che illustravano le scene e i momenti chiave del film. “Quando abbiamo finito di guardarli, ero semplicemente entusiasta,” ha confessato, riflettendo sulla gioia che ha provato nel lavorare a un progetto così significativo. Questa umanità e passione che traspare da ogni parola di Van Dyke è senza dubbio ciò che lo rende un’icona duratura nel panorama cinematografico.

Uno speciale evento per celebrare una leggenda

“The Untold Story of Mary Poppins” è uno speciale di due ore ricco di filmati rari, foto e racconti delle leggende viventi coinvolte nel progetto. Questo evento, che si svolge su due serate, è un tributo non solo all’indimenticabile film, ma anche a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Le storie narrate sono un prezioso tesoro per i fan e per le nuove generazioni che stanno scoprendo questo classico della Disney.

L’intervento di Dick Van Dyke in questo speciale rappresenta un viaggio nostalgico nel passato, un ritorno a un tempo in cui la magia del cinema svelava mondi di possibilità infinita. “Mary Poppins” non è solo un film, ma un patrimonio culturale, una celebrazione della vita e della fantasia che continua a incantare gli spettatori di ogni età. Con così tanti elementi iconici e storie da raccontare, questa speciale commemorazione è un evento imperdibile per i fan di tutte le età.