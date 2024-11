Dicembre 2024: Netflix presenta un catalogo straordinario tra film, serie e spettacoli dal vivo

Netflix ha in serbo per i suoi abbonati un dicembre 2024 ricco di novità imperdibili. In un mese in cui si celebra il calore delle festività e la convivialità, la popolare piattaforma di streaming non solo offrirà una selezione di film e serie tv attesissime, ma anche un’ampia gamma di spettacoli comici, eventi sportivi ed altro ancora. Con queste proposte, Netflix promette di fornire molteplici motivi per rimanere a casa e godere di serate indimenticabili con amici e familiari.

Le serie tv in arrivo su Netflix a dicembre

La varietà di serie tv che arriverà nel catalogo di Netflix a dicembre è davvero impressionante. Il mese si apre il 4 con “Tomorrow and I”, una miniserie giapponese che promette di affascinare il pubblico con la sua narrazione unica. Il 5 dicembre debutteranno “Black Doves”, una serie thriller con Keira Knightley, e la prima parte della stagione finale di “Beastars”. Queste due nuove serie sono destinate a catturare l’attenzione e l’interesse dello spettatore, per motivi diversi.

Il 9 dicembre sarà la volta di “Echoes of the Past”, una serie egiziana, seguita il successivo 11 dicembre da “Cent’anni di solitudine”, un attesissimo adattamento della famosa opera di Gabriel García Márquez, insieme alla nona stagione di “Queer Eye”. Il 12 dicembre gli abbonati potranno gustare “No Good Deed”, mentre il 13 debutta “Siviglia 1992”, una miniserie spagnola che si preannuncia avvincente.

Il 15 dicembre sarà una data importante poiché approderanno le sei stagioni di “Parenthood”, offrendo così l’opportunità di riscoprire una delle serie drammatiche più apprezzate del passato. A seguire, il 18 dicembre, gli spettatori potranno seguire la seconda stagione di “El Ninero”, una serie messicana, e non dimentichiamo la tanto attesa sesta stagione di “Virgin River” il 19 dicembre. Infine, il 26 dicembre segnerà il ritorno di “Squid Game” con la sua seconda stagione, un evento di enorme rilevanza, considerando che la prima stagione è stata la produzione più vista di sempre su Netflix. La piattaforma ha già confermato un terzo e ultimo ciclo di episodi, accrescendo ulteriormente l’eccezionalità di questo lancio.

I film da non perdere a dicembre

Per quanto riguarda i film, il mese di dicembre vedrà un arrivo notevole di titoli. Il 4 dicembre il pubblico potrà assistere a “Il treno dei bambini”, diretto da Cristina Comencini, che rappresenta un adattamento del romanzo di Viola Ardone, raccontando la storia di un giovane che lascia Napoli negli anni ’40 per affrontare una nuova vita nel Nord Italia. Lo stesso giorno sarà disponibile “That Christmas”, una commedia romantica che explora le relazioni familiari e amicali, adatta per un pubblico di tutte le età.

Il 6 dicembre, Netflix presenterà “Storia di Maria”, seguito l’8 dal blockbuster “Transformers: Il risveglio”, un’attesissima aggiunta per gli appassionati di azione e fantascienza. Continuando la lista, il 9 dicembre sarà il turno di “Missing”, un thriller coinvolgente, e il 13 dicembre di “Carry-On”, una commedia che promette di divertire gli spettatori.

Il 14 dicembre segnerà una data memorabile per i fan della saga di Harry Potter, poiché verranno svelati i sette film della trilogia, offrendo l’opportunità di rivivere le avventure di Hogwarts in un’epocale maratona cinematografica a pochi giorni dal Natale. Il giorno successivo, la saga di Terminator si farà strada con “Terminator – Destino oscuro”, che riunisce i leggendari protagonisti Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton in un’avventura mozzafiato.

Per concludere, ci saranno “Espiazione” e il film “Tre di troppo” il 18 dicembre, seguiti da “The Six Triple Eight” il 20 dicembre, fino ad arrivare le ultime proposte dell’anno con “Avcii – My Last Show” e “Avcii – I’m Tim” entrambi in uscita il 31 dicembre. Questo ampio panorama di film assicura un’offerta per ogni gusto e preferenza, rendendo le serate di dicembre sempre più affascinanti.

Eventi dal vivo e spettacoli comici su Netflix

Dicembre 2024 non sarà solo un mese dedicato a film e serie, ma anche a eventi dal vivo. Gli abbonati di Netflix possono mettere in agenda alcuni spettacoli speciali imperdibili. Iniziamo con “A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter”, il 6 dicembre, un evento che promette di divertire e intrattenere il pubblico con il suo spirito festivo.

Il 10 dicembre, il premio Oscar Jamie Foxx presenterà “What Had Happened Was…”, uno spettacolo di stand-up comedy che sicuramente non deluderà gli amanti del genere. Per gli appassionati di sport americani, FIFA ha in programma eventi imperdibili il giorno di Natale. Infatti, il 25 dicembre i Kansas City Chiefs affronteranno i Pittsburgh Steelers alle 19.00, seguiti dai Baltimore Ravens contro i Houston Texans alle 22.30.

Come se non bastasse, durante l’intervallo della partita, il pubblico potrà assistere a una performance dal vivo di Beyoncé, che segna il debutto del suo ultimo album “Cowboy Carter”. Questa combinazione di eventi sportivi e spettacolo dal vivo rappresenta un’ulteriore opportunità di intrattenimento per gli abbonati in un giorno già denso di festeggiamenti e celebrazioni.

Con queste straordinarie proposte, Netflix si prepara a regalare un dicembre indimenticabile, pieno di emozioni, risate e momenti da vivere insieme a familiari e amici.