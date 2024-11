Denzel Washington celebra dieci anni di sobrietà e parla della sua lotta contro l’alcolismo

Denzel Washington, uno degli attori più celebrati di Hollywood, ha recentemente condiviso la sua esperienza di vita e le sfide legate all’alcolismo in un’intervista con Esquire. Questo dicembre segna un traguardo significativo per l’attore, poiché festeggia dieci anni di sobrietà. La sua storia è un viaggio drammatico, iniziato con una passione per il vino che si è trasformata in una dipendenza. In un racconto emotivo, Washington rivela come è riuscito a superare le sue difficoltà e come la sua vita è cambiata grazie a questa scelta.

La passione per il vino e la dipendenza dall’alcol

Denzel Washington ha ammesso che la sua passione per il vino era così forte da portarlo a creare una cantina che conteneva oltre 10 mila bottiglie pregiate. In un momento di riflessione, ha spiegato come il suo amore per il vino sia cresciuto in modo esponenziale, portandolo a consumare quantità sempre maggiori. “Ho imparato col tempo a bere bene, ma più ordinavo, più ne bevevo. In effetti, le avrei bevute tutte,” ha confessato. Sebbene la sua passione fosse alimentata da un apprezzamento autentico per il vino, la situazione è rapidamente degenerata. Washington ricorda che, in periodi di difficoltà, finiva per aprire bottiglie dal valore di quattromila dollari, solo perché erano le uniche rimaste nella sua cantina.

Il suo comportamento era caratterizzato da una logica perversa; ordinava solo due bottiglie alla volta dal negozio Gil Turner’s Fine Wines & Spirits, sostenendo che, se ne avesse ordinate di più, le avrebbe bevute tutte. Questa consapevolezza della sua dipendenza segnava il primo passo verso il confronto con il suo problema. La sua moglie Pauletta si mostrava preoccupata, chiedendogli perché ordinasse sempre solo due bottiglie, mentre lui, pur consapevole del danno, continuava a giustificare le sue scelte.

Il ruolo di Lenny Kravitz e il percorso verso la sobrietà

Il cambio di rotta di Denzel Washington è avvenuto grazie al supporto fondamentale di Lenny Kravitz e alla decisione di fare un cambiamento radicale. Nel contesto di un nuovo progetto cinematografico, l’attore ha accettato assistenza non solo sul piano professionale, ma anche personale, intraprendendo un percorso di crescita personale e di riabilitazione. Duemila anni fa, Kravitz aveva presentato Washington al suo personal trainer, fornendo così all’attore l’opportunità di affrontare la sua dipendenza in modo concreto attraverso l’esercizio fisico e una dieta sana.

“Ho iniziato a febbraio dello scorso anno, ci alleniamo insieme e mi prepara i pasti,” ha detto. Grazie a questo supporto, Denzel ha visto una significativa trasformazione, arrivando a pesare circa 86 chili e mirando a scendere a 80. Questo cambiamento fisico è parallelo alla sua nuova vita da sobrio. L’attore ha spiegato che il suo percorso verso la salute non è solo una questione di perdita di peso, ma anche di guarigione dal danno inflitto dal suo passato. Ha appreso che il vero amore per il vino può coesistere con l’autocontrollo e il benessere, pratiche che sta adottando con successo.

Dieci anni di sobrietà e nuovo inizio

Attualmente, Denzel Washington si prepara a celebrare un importante anniversario: dieci anni di sobrietà, che cadranno questo dicembre. “Ho smesso a 60 anni e da allora non ho toccato neanche una goccia,” ha affermato con orgoglio. Questo traguardo non rappresenta solo una vittoria personale, ma anche un nuovo inizio per l’attore, che ora sta vivendo una vita ricca di nuove opportunità.

In vista del suo prossimo compleanno, Washington riflette su ciò che desidera per il futuro. “Molte cose si stanno aprendo per me – come compiere 70 anni. È reale. Ed è OK.” La sua storia di resilienza e di autodeterminazione è una testimonianza del potere del cambiamento. Con una madre che ha raggiunto i 97 anni, Washington è motivato non solo a vivere più a lungo, ma a farlo nella maniera migliore possibile. Il suo viaggio è un esempio di speranza e dimostra come sia possibile superare le sfide più difficili, riscrivendo il proprio destino e celebrando ogni piccolo successo lungo il cammino.