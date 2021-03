Delroy Lindo e Chadwick Boseman in “Da 5 Bloods”

Delroy Lindo e Chadwick Boseman hanno recitato insieme nel film drammatico diretto da Spike Lee, “Da 5 Bloods”.

Delroy Lindo: un attore di grande esperienza

Come affermato da Collider, “Da 5 Bloods” è attualmente candidato a tre premi SAG e sei premi Critics Choice. Sebbene il film meriti riconoscimenti in una serie di categorie diverse, una delle nomination più attese forse è quella di miglior attore per Delroy Lindo agli Academy Awards. Infatti, il lavoro di Delroy in “Da 5 Bloods” è decisamente fenomenale.

Collider ha avuto la possibilità di parlare con Delroy Lindo dei suoi primi passi come attore di teatro fino all’apparizione sul grande schermo. Delroy ha raccontato dei suoi ruoli più piccoli, come la parte girata in Congo, e cosa ha imparato durante la realizzazione del suo primo film d’animazione, “Pixar’s Up”. Ma ovviamente, Delroy si è soffermato anche sull’esperienza attoriale in “Da 5 Bloods” e, a tal proposito, ha raccontato di un episodio che coinvolge Chadwick Boseman.

Delroy Lindo e Chadwick Boseman in una scena magica

Verso la fine del film, il personaggio di Delroy, Paul, decide di andarsene con il suo oro da solo, incapace di fidarsi del piano escogitato dal gruppo. Mentre è nella giungla, Paul ha una visione che gli rivela di esser stato lui a sparare accidentalmente a Norman (Boseman) durante uno scontro a fuoco. A quel punto Paul è divorato dal senso di colpa e non sa cosa fare. Ma Paul, nella visione, ha una conversazione con Norman che in modo assertivo gli dice: “È stato un incidente”, liberando Paul dalla sua colpa. La redenzione arriva proprio un attimo prima che Paul venga ucciso.

Si tratta di un momento particolarmente emozionante per Delroy e di una fase pesante del film, così Collider gli ha chiesto cosa ha fatto Boseman per supportare al meglio lui e la sua performance. Delroy ha risposto: “Ciò che ha fatto Chadwick è stata l’unica cosa che un bravo attore può fare in una condizione simile. Cioè sostenere la sua fine. E io ho dovuto sostenere la mia. Essere coinvolto al massimo nel proprio personaggio è la cosa migliore da fare, sempre. “

Delroy ha anche raccontato ciò che la moglie di Boseman, Taylor Simone, gli ha detto dopo alla fine della scena drammatica: “Per la moglie di Chadwick, Simon, quella scena è stata fantastica. Ha detto che è stato magico guardarci. E cosa può chiedere di più un attore che avere quel tipo di impatto chi guarda? “

Chi di voi non ha ancora visto “Da 5 Bloods”? Direi che non possiamo assolutamente perdere l’opportunità di vedere Delroy e Chadwick in una scena così coinvolgente.

Giulia Cirenei

05/03/2021