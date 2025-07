Cody Rhodes in trattative per il ruolo di Guile nel nuovo film di Street Fighter

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La saga di Street Fighter si prepara a tornare sul grande schermo con un cast che promette di attirare l’attenzione dei fan. Recentemente, è emersa la notizia che Cody Rhodes, noto lottatore della WWE, potrebbe interpretare il celebre personaggio di Guile. Questa indiscrezione, riportata dal portale Nexus Point News, non è ancora ufficiale, ma il sito è considerato una fonte affidabile per questo tipo di informazioni. Se la trattativa si concretizzerà, Rhodes assumerà un ruolo iconico, già interpretato da Jean Claude Van Damme nel film del 1994.

Il personaggio di Guile e la sua storia

Guile è uno dei personaggi più riconoscibili del franchise di Street Fighter, famoso per il suo distintivo taglio di capelli a spazzola e il suo atteggiamento determinato. È stato introdotto per la prima volta nel videogioco Street Fighter II nel 1991, dove si è subito guadagnato il cuore dei giocatori. Guile è un colonnelo dell’aeronautica militare statunitense, la cui missione principale è quella di fermare il malvagio M. Bison e il suo impero criminale Shadaloo, dopo la tragica morte del suo amico Charlie Nash.

La complessità del personaggio di Guile, che combina abilità di combattimento e una forte motivazione personale, lo rende un protagonista ideale per il film. La sua storia di vendetta e giustizia si intreccia con l’azione frenetica tipica del franchise, promettendo di offrire agli spettatori un’esperienza avvincente.

Il cast del film e le riprese

Oltre a Cody Rhodes, il film di Legendary Pictures vanta un cast di alto profilo. Tra i protagonisti troviamo Andrew Koji e Noah Centineo, che interpreteranno Ryu e Ken, due dei personaggi più amati della saga. Jason Momoa, noto per il suo ruolo in Aquaman, darà vita a Blanka, mentre Callina Liang sarà Chun-Li. La presenza di Roman Reigns, altro lottatore WWE, nel cast, sottolinea l’interesse del franchise nel coinvolgere figure del mondo del wrestling.

Il film promette di mescolare azione e nostalgia, con un cast che unisce attori affermati e nuove stelle. Le riprese sono previste per iniziare a breve, con una data di uscita fissata per il 20 marzo 2026. I fan del franchise attendono con ansia di vedere come verrà reinterpretata questa storica saga di combattimento.

Aspettative e futuro del franchise

L’attesa per il nuovo film di Street Fighter è palpabile, soprattutto dopo il successo di recenti adattamenti di videogiochi sul grande schermo. La scelta di un cast variegato e talentuoso, insieme alla direzione di un progetto ambizioso, potrebbe segnare un nuovo inizio per la serie. Con la crescente popolarità dei film basati su videogiochi, le aspettative sono alte e i fan sperano che questa nuova versione possa rendere giustizia al materiale originale.

L’industria cinematografica sembra pronta a esplorare ulteriormente il mondo di Street Fighter, e il coinvolgimento di figure come Cody Rhodes e Jason Momoa potrebbe attrarre un pubblico ancora più vasto. Con la data di uscita fissata, i fan possono prepararsi a un’esperienza cinematografica che promette di unire azione, nostalgia e nuovi sviluppi nella storia di uno dei franchise più iconici del mondo dei videogiochi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!