Giulio Scarpati torna in tv con un nuovo personaggio in Cuori 3: il misterioso Gregorio Fois

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Giulio Scarpati, noto per il suo iconico ruolo di Lele Martini in “Un medico in famiglia“, si prepara a sorprendere il pubblico con una nuova interpretazione in “Cuori 3“. Questa serie, ambientata nella Torino degli anni ’70, promette di portare sul piccolo schermo una combinazione di elementi medici e sfumature esoteriche. La terza stagione, in onda su Rai 1 a partire da questo autunno, si preannuncia ricca di novità e colpi di scena.

Un cambio di rotta per Giulio Scarpati

Dopo anni di successi come Lele Martini, un personaggio che ha incarnato valori di rigore e affetto, Giulio Scarpati affronta una sfida completamente diversa. In “Cuori 3“, l’attore romano interpreta Gregorio Fois, un personaggio ispirato al sensitivo Gustavo Rol. Durante lo showcase dell’Italian Global Series Festival, Scarpati ha condiviso le prime anticipazioni sul suo nuovo ruolo, che si distacca nettamente dalla sua precedente interpretazione.

Il personaggio di Fois non è solo un medico, ma un sensitivo capace di prevedere eventi futuri. Questa nuova dimensione narrativa arricchisce la trama della serie, introducendo elementi esoterici che si intrecciano con le storie dei protagonisti e con le trasformazioni della sanità italiana degli anni Settanta. La scelta di esplorare temi spirituali e misteriosi rappresenta un’evoluzione significativa per la serie, che si propone di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più curioso.

La preparazione per il ruolo di Gregorio Fois

Nel corso di un incontro con la stampa, Giulio Scarpati ha descritto il suo approccio al nuovo personaggio. Fois, a differenza di Lele Martini, è un individuo complesso e ambiguo, caratterizzato da un forte istinto e una personalità imprevedibile. Scarpati ha rivelato che il suo metodo di preparazione ha incluso l’osservazione delle dinamiche umane, cercando di emulare le esternazioni a volte inopportune del suo personaggio.

Il regista Riccardo Donna ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione di questo personaggio, curando ogni dettaglio, dal look all’interpretazione. Scarpati ha anche rivelato di aver ricevuto un supporto inaspettato dai suoi nipoti, che lo hanno aiutato a familiarizzare con carte e tarocchi, strumenti che hanno arricchito la sua interpretazione. L’atmosfera sul set è stata descritta come positiva e stimolante, con un forte spirito di collaborazione tra i membri del cast, tra cui Pilar e Matteo, che hanno contribuito a creare un ambiente di lavoro sereno e creativo.

Un contrasto netto con il passato

Il passaggio da Lele Martini a Gregorio Fois segna un cambiamento significativo nella carriera di Giulio Scarpati. Mentre Martini era un personaggio razionale e composto, Fois rappresenta un’opposizione netta, con la sua natura istintiva e spirituale. Questa evoluzione narrativa offre a Scarpati l’opportunità di esplorare nuove sfaccettature del suo talento, portando sullo schermo un personaggio che promette di affascinare e coinvolgere il pubblico.

La serie “Cuori 3” si prepara a conquistare i telespettatori con la sua trama avvincente e i suoi personaggi complessi, e il contributo di Giulio Scarpati come Gregorio Fois sarà sicuramente uno degli elementi chiave per il successo di questa nuova stagione. Con l’inizio della trasmissione previsto per l’autunno, l’attesa cresce e i fan sono pronti a scoprire le sorprese che questa nuova avventura televisiva ha in serbo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!