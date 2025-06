Deftones infiammano il Carroponte: sold out per il concerto della band californiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il concerto dei Deftones al Carroponte di Sesto San Giovanni ha richiamato un pubblico entusiasta, con 12mila fan pronti a vivere un’esperienza musicale indimenticabile. La band di Sacramento, attiva dal 1988, ha saputo attrarre sia i veterani del genere che i nuovi ascoltatori, grazie a un mix di sonorità che continua a evolversi nel tempo. Questo evento ha rappresentato l’unica data sold out in Italia del loro tour, dimostrando l’affetto e la dedizione dei fan.

Un’atmosfera elettrica sotto le luci del Carroponte

Il Carroponte si è trasformato in un palcoscenico vibrante, dove il pubblico si è lasciato coinvolgere dalle note di “My Own Summer “. La folla, composta da adolescenti con t-shirt della band e da fan storici, ha creato un’atmosfera di pura energia. I Deftones, noti per il loro stile unico, hanno saputo mescolare la nostalgia con l’innovazione, attirando anche una nuova generazione di ascoltatori, molti dei quali hanno scoperto la band tramite TikTok.

La performance ha messo in evidenza la capacità della band di mantenere viva l’emozione, grazie a un sound distintivo e a una presenza scenica coinvolgente. Chino Moreno, il carismatico frontman, ha cercato il contatto diretto con i fan, rendendo ogni momento del concerto un’esperienza condivisa. La fusione di chitarre potenti e melodie malinconiche ha confermato il loro status di icone dell’alternative metal.

Un viaggio attraverso la discografia dei Deftones

I Deftones hanno presentato una scaletta che ha spaziato attraverso i loro album più significativi, a partire da “Around the Fur“. La serata è iniziata con “Be Quiet and Drive “, seguita da “My Own Summer“, un brano che ha segnato la loro ascesa nelle classifiche musicali. La potenza di “Diamond Eyes” e “Rocket Skates” ha lasciato il pubblico senza fiato, mentre brani come “Tempest” e “Swerve City” hanno mostrato la versatilità della band.

Il cuore dello show è stato rappresentato da tre pezzi iconici dell’album “White Pony“: “Feiticeira“, “Digital Bath” e “Change “. Questi brani, eseguiti dal vivo, hanno mantenuto intatta la loro forza ipnotica, dimostrando come la band riesca a rimanere rilevante nel panorama musicale attuale. La performance ha culminato in un finale adrenalinico, con “Bored” e “7 Words“, lasciando il pubblico in estasi.

L’energia di Chino Moreno e la resilienza della band

A 51 anni, Chino Moreno ha dimostrato di essere un frontman carismatico e coinvolgente, capace di passare con disinvoltura da momenti di intensa aggressività a toni più melodici. La sua abilità di interagire con il pubblico e la sua presenza scenica hanno reso il concerto un evento memorabile. La band ha saputo attraversare diverse epoche musicali senza mai perdere la propria identità, mantenendo alta la qualità della loro musica.

I Deftones, che hanno visto passare mode e generazioni, continuano a essere un punto di riferimento nel panorama musicale. La loro capacità di rimanere fedeli a se stessi, senza rincorrere le tendenze, ha consolidato la loro posizione come una delle band più rispettate nel genere. La performance al Carroponte ha dimostrato che, nonostante il passare del tempo, i Deftones sono ancora qui, pronti a regalare emozioni e a lasciare un segno indelebile nel cuore dei loro fan.

