Secondo quanto riportato da Deadline Robert De Niro, Oscar Isaac, Anne Hathaway e Donald Sutherland si sono aggiunti a Cate Blanchett nel cast del film drammatico “Armageddon Time” che sarà diretto da James Gray.

Armageddon Time: un film sull’amore famigliare

Dopo Cate Blanchett, il cui coinvolgimento è stato annunciato lo scorso maggio da Variety, altri quattro importantissimi nomi sono entrati nel progetto di RT Features dal titolo “Armageddon Time” che vedrà dietro la macchina da presa James Gray, noto al grande pubblico per la regia di “Ad Astra” (2019).

Gray si occuperà anche della sceneggiatura del film che sarà sviluppata a partire dai suoi ricordi d’infanzia, sullo sfondo di un’America con Ronald Reagan presidente. “Armageddon Time” si focalizzerà sulle emozioni umane, sull’amicizia, la lealtà, ma soprattutto sull’amore famigliare analizzato a ogni livello.

Il regista si è detto felice di lavorare a uno script totalmente diverso del precedente “Ad Astra” con Brad Pitt, che fu prodotto anch’esso come “Armageddon Time” da RT Features. Gray partirà dalla sua esperienza personale quando, a circa 11 anni dopo essersi messo nei guai, fu spostato dalla scuola pubblica a quella privata. I protagonisti della storia portata sullo schermo hanno 12 anni, ma anch’essi saranno immessi in un ambiente privilegiato come quello frequentato da Gray, che si trovò nello stesso istituto scolastico frequentato da Donald Trump.

L’attenzione del regista e sceneggiatore sarà dunque focalizzata sulla divisione sociale per classe ed etnia e sulla chiara visione delle profonde differenze tra due realtà totalmente opposte: quella di chi ha e quella di chi non ha.

Gray ha ricordato, in un’intervista rilasciata a Deadline, quanto sia stato faticoso per i genitori, che non erano ricchi, far studiare il figlio in una tale scuola che, oltre a salvargli la vita, gli ha fatto aprire gli occhi sul razzismo e l’antisemitismo.

Produzione e cast

Wild Bunch International presenterà il film agli acquirenti nel mercato virtuale di Cannes che si svolgerà dal 22 al 26 giungo e rappresenterà i diritti internazionali della pellicola. La distribuzione nazionale del film sarà curata dalla CAA Media Finance, mentre WBI e CAA Media Finance si occuperanno dei diritti per la distribuzione cinese.

Sono coinvolti come produttori esecutivi Lourenço Sant’Anna e Rodrigo Gutierrez di RT.

De Niro, attualmente impegnato con Leonardo DiCaprio in “Killers of the Flower Moon” di Scorsese, aveva già lavorato con Anne Hathaway nella commedia del 2015 “Lo stagista inaspettato“. La Hathaway è attualmente impegnata nella commedia “The Witches” diretta da Robert Zemeckis, che figura anche come realizzatore della sceneggiatura insieme a Guillermo del Toro e Kenya Barris.

Oscar Isaac oltre ad essere entrato nel cast di “Armageddon Time” farà parte anche del cast di “London”, basato su un racconto di Jo Nesbo, con Ben Stiller dietro la macchina da presa. Tra gli ultimi impegni di Donald Sutherland ricordiamo invece il thriller “The Burnt Orange Heresy” diretto dal nostro Giuseppe Capotondi.

Stefano Mazzola

17/06/2020