David di Donatello: Piera Detassis rimane alla guida

Piera Detassis è stata riconfermata Presidente e Direttrice Artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

E’ stata l’Assemblea dei Soci in accordo con il Consiglio Direttivo della Fondazione, anch’esso riconfermato e composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti, Giancarlo Leone, ha riconfermare Piera Detassis come Presidente e Direttrice Artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

Le nomine verranno completate nei prossimi giorni con un nuovo prestigioso ingresso. Detassis resterà in carica, nel suo secondo mandato, per i prossimi quattro anni, così come il Consiglio Direttivo.

La riconferma ai vertici di un’istituzione così importante come l’Accademia del Cinema Italiano è per me un immenso onore – dichiara la giornalista, saggista e critica cinematografica – E per questo, ringrazio tutti gli enti e le istituzioni del cinema. Il lavoro svolto in questi anni così drammatici a livello globale e per il mondo cinematografico, è stato complesso e ha richiesto nuove idee e l’utilizzo di strumenti inediti. Le nostre scelte sono state difficili ma sempre a favore di un’immediata ripartenza e di un concreto sostegno dell’intero comparto: in questo senso, con il Consiglio Direttivo, abbiamo sempre avuto al nostro fianco, come imprescindibili alleati e preziosi compagni di viaggio, tutti i componenti dell’industria cinematografica, dai produttori ai distributori, dai registi agli attori, dagli artisti ai grandi professionisti del settore. Siamo certi, per i prossimi anni, di proseguire accanto a loro sulla via del rilancio e del rinnovamento.