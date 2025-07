David Corenswet svela il segreto del suo fisico per il nuovo Superman: niente steroidi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

David Corenswet, l’attore che interpreterà il nuovo Superman, ha recentemente chiarito alle testate giornalistiche che il suo aspetto muscoloso non è frutto di steroidi o anabolizzanti. Sotto la supervisione di un personal trainer, ha seguito un programma di allenamento rigoroso e ben strutturato. Il film, scritto e diretto da James Gunn, debutterà nelle sale il 9 luglio, e l’attesa cresce mentre i fan si interrogano su come Corenswet abbia raggiunto la sua forma fisica.

L’allenamento di David Corenswet: un percorso mirato e sicuro

David Corenswet, classe 1993 e originario di Philadelphia, ha condiviso i dettagli del suo intenso programma di allenamento per il ruolo di Superman. L’attore ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio sano e responsabile, evitando pratiche dannose per la salute. “Interpretare Superman e diventare un esempio negativo sarebbe una contraddizione”, ha affermato, consapevole della responsabilità che comporta il suo nuovo ruolo.

Corenswet ha riconosciuto che, nella sua carriera, ha sempre avuto una corporatura snella, e il suo obiettivo era quello di avvicinarsi il più possibile all’immagine iconica del supereroe. Per raggiungere questo traguardo, ha lavorato a stretto contatto con esperti del settore, evitando di improvvisare. La sua strategia si è basata su un mix equilibrato di muscoli, grasso e ritenzione idrica, senza ricorrere a metodi rischiosi.

L’attore ha voluto chiarire che non ha guadagnato venti chili di pura massa muscolare, ma ha comunque incrementato il suo peso corporeo di 10-15 chili durante le riprese. “Quando giri una settimana di combattimenti, perdi peso”, ha spiegato, evidenziando le sfide fisiche legate al suo lavoro. La sua routine includeva sessioni di allenamento di due ore e mezza, seguite da un riposo rigenerante di nove ore ogni notte.

Nutrizione e recupero: il segreto del successo di Corenswet

Oltre all’allenamento fisico, la dieta ha giocato un ruolo cruciale nel trasformare il corpo di David Corenswet. L’attore ha rivelato che ha aumentato il suo apporto calorico principalmente attraverso frullati proteici, che gli hanno fornito l’energia necessaria per affrontare le intense sessioni di allenamento. Questo approccio nutrizionale ha permesso a Corenswet di ottenere risultati visibili senza compromettere la sua salute.

Corenswet ha anche parlato delle coreografie di combattimento nel film, specificando che Superman non utilizza tecniche di arti marziali complesse. “Non dovevo fare nulla di particolarmente elegante o tecnico”, ha detto. Le scene richiedevano semplicemente di “tirare pugni e picchiare di brutto”, il che ha reso il suo allenamento ancora più focalizzato sulla forza e sulla resistenza.

Questo impegno ha dimostrato che, per Corenswet, la preparazione per il ruolo di Superman non è stata solo una questione di aspetto fisico, ma anche di responsabilità e consapevolezza. L’attore ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: la dedizione e il duro lavoro possono portare a risultati straordinari, senza dover ricorrere a scorciatoie pericolose. Con il film in arrivo, i fan non vedono l’ora di vedere il frutto di questo intenso percorso di preparazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!