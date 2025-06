Dargen D’Amico trionfa al Premio Amnesty con “Onda alta”: un inno ai diritti umani

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il brano “Onda alta” di Dargen D’Amico ha conquistato il 23° Premio Amnesty International Italia nella sezione Big, un riconoscimento che celebra la musica impegnata sui diritti umani. La canzone, presentata al Festival di Sanremo, affronta il delicato tema delle migrazioni e delle tragedie che spesso si verificano nel Mediterraneo. In questo articolo, esploreremo il significato del brano, il contesto del premio e le dichiarazioni dell’artista.

“Onda alta”: un messaggio di speranza e denuncia

“Onda alta” si distingue nel panorama musicale italiano per il suo approccio audace e diretto a una questione sociale di grande rilevanza. Il testo, scritto da Dargen D’Amico insieme a Cheope, Roberts, Marletta e Fazio, affronta il dramma dei migranti costretti a lasciare le proprie terre in cerca di un futuro migliore. La canzone non si limita a descrivere il rischio fisico del viaggio, ma mette in luce anche le ingiustizie e le disuguaglianze che spingono molte persone a intraprendere percorsi così pericolosi.

Il brano mescola sonorità pop ed elettroniche, creando un’atmosfera intensa che accompagna le parole toccanti. La scelta di affrontare un tema così delicato in un contesto come quello del Festival di Sanremo, tradizionalmente associato a canzoni d’amore e di intrattenimento, rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza sociale nella musica italiana.

Il premio Amnesty: un riconoscimento significativo

Il Premio Amnesty International Italia, assegnato in collaborazione con l’associazione Voci per la Libertà, è dedicato a premiare il miglior brano sui diritti umani pubblicato nell’anno precedente. Quest’anno, il premio assume un significato particolare, poiché Amnesty International celebra 50 anni di attività nella difesa dei diritti umani. “Onda alta” è stata scelta per la sua capacità di raccontare in modo emozionante le esperienze di chi vive situazioni di vulnerabilità e per la sua denuncia contro le politiche di chiusura delle frontiere.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha sottolineato come la canzone rimetta al centro l’essere umano e i pericoli che affrontano coloro che non hanno nulla da perdere. In un momento storico in cui le vite umane vengono messe a rischio da politiche di rimpatrio e chiusure, il brano di D’Amico si propone come un richiamo alla solidarietà e all’umanità.

Dargen D’Amico: un artista impegnato

In seguito alla vittoria del premio, Dargen D’Amico ha espresso il suo pensiero riguardo al valore della solidarietà e alla necessità di superare l’individualismo. L’artista ha affermato che la società tende a concentrare il potere e le risorse nelle mani di pochi, mentre il vero coraggio risiede nella capacità di trasformare la volontà in azione solidale. Durante la cerimonia di premiazione, D’Amico ha dichiarato che il premio dovrebbe andare alle vittime dei sacrifici, sottolineando l’importanza di dare voce a chi soffre e a chi lotta quotidianamente per alleviare le sofferenze altrui.

La sezione Big del Premio Amnesty di quest’anno ha visto la partecipazione di altri artisti di spicco, come Arisa, Assalti Frontali, Martina Attili e Fiorella Mannoia, tutti impegnati a portare avanti messaggi di giustizia e diritti umani attraverso la loro musica. La competizione è stata intensa, ma “Onda alta” ha saputo emergere per la sua profondità e il suo impatto emotivo.

Il riconoscimento ricevuto da Dargen D’Amico non è solo un traguardo personale, ma rappresenta anche un passo avanti nella sensibilizzazione del pubblico riguardo a temi cruciali come i diritti umani e le migrazioni. La musica continua a essere un potente strumento di cambiamento sociale, capace di unire le persone e di far riflettere su questioni di grande importanza.

