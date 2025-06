Curiosità e aneddoti sul matrimonio di Jeff Bezos: tra VIP e momenti imprevisti a Venezia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha attirato l’attenzione di molti, non solo per la sua importanza, ma anche per i numerosi VIP presenti e le situazioni curiose che si sono verificate. Da Tommy Hilfiger a Kylie Jenner, ogni invitato ha portato con sé un pezzo di storia, rendendo l’evento memorabile. Scopriamo insieme alcune delle curiosità più interessanti legate a questa celebrazione.

Il quasi incidente di Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger, noto stilista e uno degli ospiti di spicco del matrimonio, ha vissuto un momento di tensione mentre si trovava a Venezia con la moglie Dee Ocleppo. Dopo aver lasciato il Gritti Palace, si dirigeva verso un taxi acquatico condiviso con l’attore Orlando Bloom. Durante il tragitto, Hilfiger ha rischiato di cadere in acqua a causa di una scarpa in vernice scivolosa o del pontile bagnato. Fortunatamente, la prontezza della sicurezza ha evitato che l’incidente si trasformasse in una notizia imbarazzante, mantenendo il focus sugli sposi.

L’abito controverso di Kylie Jenner

Kylie Jenner ha attirato l’attenzione al suo arrivo, indossando un abito bianco che ha sollevato qualche sopracciglio. Considerato da molti eccessivamente simile a quello di una sposa, l’abito ha suscitato commenti tra gli invitati. Dopo un breve soggiorno al matrimonio, Kylie ha deciso di tornare al Gritti Palace, assistita da una bodyguard, suscitando domande se avesse avuto problemi con il tacco o se fosse stata consigliata a cambiare outfit.

Il cappellino di Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, noto per la sua riservatezza, ha scelto di indossare un cappellino nero calato fino al mento durante l’evento. Sebbene non fosse obbligato a posare per i fotografi, il suo look ha attirato l’attenzione, creando un contrasto con il resto degli ospiti che si sono mostrati più disponibili a interagire con i media. La scelta di DiCaprio ha sollevato interrogativi sulla sua volontà di mantenere un profilo basso in un contesto così pubblico.

Il regalo unico di Diane von Furstenberg

Diane von Furstenberg ha sorpreso i neosposi con un regalo originale e tipicamente veneziano. La stilista ha commissionato a un artigiano locale una forcola, un supporto in legno per il remo, personalizzata con i nomi di Jeff Bezos e Lauren Sanchez incisi in foglia d’oro. Questo oggetto non è solo un pezzo funzionale per la voga, ma rappresenta anche un simbolo di rispetto per la tradizione veneziana, rendendo il regalo ancora più significativo.

I taxi storici e la loro importanza

Contrariamente alle voci che circolavano riguardo a un blocco navale dei taxi in Laguna, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno riservato solo 40 natanti da una flotta di 130. Hanno scelto taxi storici, tra cui il Fosca 342, un’imbarcazione in legno che ha accompagnato gli sposi nelle loro notti veneziane. Questa scelta non solo ha aggiunto un tocco di eleganza all’evento, ma ha anche rispettato la tradizione della città.

Momenti di relax tra le sorelle Kardashian

Le sorelle Kardashian hanno catturato l’attenzione durante i preparativi per il matrimonio. In un momento di relax, Khloe Kardashian è stata vista gustare delle patatine Ruffles, mentre Kim si preparava per la serata indossando un abito animalier. Questo spaccato di vita quotidiana ha mostrato un lato più umano delle celebrità, lontano dai riflettori.

Il detox digitale degli invitati

Una delle richieste più insolite del matrimonio è stata quella di limitare l’uso dei cellulari. Gli ospiti sono stati invitati a non condividere foto o video sui social media, creando un’atmosfera di esclusività. Nonostante ciò, alcuni invitati hanno trovato il modo di postare immagini notturne o momenti ufficiali, mantenendo viva l’attenzione sui festeggiamenti.

Il compleanno di Khloe Kardashian a Venezia

Un altro momento da ricordare è stato il compleanno di Khloe Kardashian, che ha compiuto 41 anni proprio durante il soggiorno a Venezia. La città è impazzita per festeggiare l’occasione, con fan che si sono radunati per augurarle buon compleanno in una delle strade più iconiche della città.

La sicurezza e il caos in calle Vallaresso

La sicurezza attorno all’evento è stata massiccia, con misure di protezione che hanno incluso moto d’acqua e bodyguard. Durante un momento di relax al Harry’s Bar, la presenza di sei bodyguard ha attirato l’attenzione dei passanti, creando un capannello di curiosi. Jeff Bezos, vestito in verde militare, e Lauren Sanchez, con un cappello di paglia, sono stati accolti da una folla entusiasta, dimostrando l’impatto che la loro presenza ha avuto sulla città.

