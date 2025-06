Venezia ospita il matrimonio dell’anno: Jeff Bezos e Lauren Sánchez festeggiano con una grande festa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Venezia, la città dei canali e dei sogni, si prepara a vivere una serata indimenticabile in occasione del matrimonio tra Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo, e Lauren Sánchez, ex giornalista e pilota di elicotteri. L’evento, che si svolge sull’isola di San Giorgio, promette di essere un mix di eleganza e glamour, con ospiti di alto profilo e una festa che si preannuncia memorabile. Mentre la laguna si illumina per celebrare l’amore, la città si trova anche al centro di polemiche e proteste contro la presenza del magnate.

La location esclusiva dell’evento

L’isola di San Giorgio, con i suoi pini marittimi illuminati, è stata scelta come cornice per questo matrimonio da favola. La sicurezza è stata potenziata, rendendo l’area praticamente inaccessibile ai paparazzi e agli attivisti. L’Arsenale, situato nel sestiere di Castello, ospiterà il gran finale della celebrazione. Questo luogo, un tempo fulcro della potenza navale della Serenissima, è ora un rifugio ideale per eventi privati di questo calibro. Le indiscrezioni su un possibile concerto di Lady Gaga si rincorrono, ma la sua presenza rimane incerta. Un jet privato atterrato all’aeroporto Marco Polo di Venezia ha alimentato le speculazioni su un ospite misterioso, mentre due pianoforti a coda sono stati già scaricati, uno dei quali potrebbe appartenere a Sir Elton John, che ha recentemente animato un altro matrimonio a Capri.

Un menù che celebra la tradizione veneziana

La cena di gala, preparata dagli chef che hanno curato anche le serate precedenti, sarà un omaggio alla cucina tradizionale veneziana. Tra i piatti previsti ci saranno bigoli in salsa, fegato alla veneziana e seppie in umido, concludendo con un baccalà alla vicentina. Si vocifera che gli ospiti, vestiti in smoking, parteciperanno a quella che potrebbe essere definita “la cena più veneziana di sempre”. Questo menù non solo celebra la gastronomia locale, ma rappresenta anche un gesto di rispetto verso la cultura della città che ospita l’evento.

Proteste e polemiche in città

Mentre il matrimonio si prepara a svolgersi, Venezia è anche teatro di manifestazioni contro la presenza di Jeff Bezos. Il corteo “No Bezos, No War” partirà da Santa Lucia alle 17, organizzato dalla piattaforma No Time for Bezos. Questa protesta pacifica mira a denunciare la militarizzazione della città e l’evasione fiscale dei super-ricchi. Il sindaco Luigi Brugnaro ha rassicurato i cittadini sulla sicurezza dell’evento, sottolineando la presenza di controlli intensificati, specialmente in considerazione della visita della figlia del Presidente degli Stati Uniti.

Un amore da copertina

Lauren Sánchez ha condiviso il primo scatto ufficiale da moglie, firmandosi “Lauren Sánchez Bezos“. La copertina digitale di Vogue, che ha ottenuto l’esclusiva delle nozze, racconta ogni dettaglio del matrimonio, dall’abito Dolce & Gabbana ispirato a Sophia Loren al velo di pizzo. La cena che ha dato inizio alla loro storia d’amore a New York è stata menzionata, così come l’influenza del volo nello spazio con Blue Origin sul look della sposa. Lauren ha espresso la sua felicità, affermando di essere “al settimo cielo in una città meravigliosa, con l’uomo che amo”. Prima del matrimonio, ha indossato un nuovo braccialetto di perline con le iniziali diamantate, un simbolo del loro legame.

