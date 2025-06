Il regalo simbolico di Diane von Furstenberg per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, celebrato sabato a Venezia, ha attirato l’attenzione di molti, non solo per la sua importanza mediatica, ma anche per il regalo unico e significativo scelto per gli sposi. La stilista Diane von Furstenberg, storica amica della coppia, ha pensato a un dono che racchiude l’essenza della città lagunare e la tradizione artigianale locale, rendendo omaggio alla bellezza e alla cultura di Venezia.

Un dono che racconta la storia di Venezia

Il regalo di Diane von Furstenberg è una forcola veneziana, un oggetto che non è solo decorativo, ma rappresenta un simbolo profondo della cultura e della tradizione veneziana. Questo elegante supporto in legno, utilizzato per la voga delle imbarcazioni tradizionali, è stato scolpito a mano e presenta i nomi di Jeff Bezos e Lauren Sanchez incisi in foglia d’oro. La forcola non è solo un elemento funzionale per i rematori, ma un simbolo di rispetto per la laguna e per l’arte millenaria della navigazione a remi, che caratterizza la vita a Venezia.

Diane von Furstenberg ha descritto il dono come una “coppia di forcole, come per una gondola nuziale, per celebrare l’unione di Jeff e Lauren“, accompagnando il messaggio con due cuori rossi su Instagram. Questo gesto non solo evidenzia l’affetto della stilista per la coppia, ma sottolinea anche l’importanza di un regalo che racchiude la storia e la cultura della città in cui si sono uniti in matrimonio.

L’artigianato veneziano dietro il regalo

La creazione di queste forcole è frutto del lavoro di artigiani di grande talento, che hanno dedicato la loro vita alla conservazione delle tecniche tradizionali veneziane. Saverio Pastor, uno dei più rinomati remeri di Venezia, ha realizzato le forcole, affiancato dal collega Pietro Meneghini. Entrambi sono stati insigniti di numerosi riconoscimenti per il loro contributo alla salvaguardia dell’artigianato lagunare.

Le incisioni ornamentali che abbelliscono le forcole portano la firma del maestro intagliatore Marco Ziviani, noto per la sua abilità nel lavorare il legno e per la sua attenzione ai dettagli. Le scritte, che rendono il regalo ancora più personale, sono state realizzate da Paolo Convilli, un artista famoso per i suoi lavori sulle gondole, mentre la doratura è stata eseguita con maestria da Marino Menegazzo e Sabrina Berta, applicata con cura da Elisabetta Mason. Questo processo artigianale non solo conferisce un valore estetico al dono, ma rappresenta anche un legame profondo con la tradizione e la cultura di Venezia.

Un matrimonio da sogno a Venezia

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha avuto luogo in una delle città più romantiche del mondo, Venezia, che ha fatto da sfondo a questo evento speciale. La scelta di celebrare il loro amore in una location così iconica non è casuale; la città è conosciuta per la sua bellezza mozzafiato, i suoi canali e la sua storia affascinante, rendendola una meta ideale per coppie in cerca di un’atmosfera magica.

La presenza di Diane von Furstenberg, insieme al suo dono simbolico, ha aggiunto un tocco di eleganza e significato alla celebrazione. La stilista ha spesso ospitato la coppia nella sua residenza veneziana, un luogo che ha ispirato il suo regalo e che riflette l’intimo legame che ha con loro. Questo matrimonio non è solo un’unione personale, ma un evento che celebra anche l’arte, la cultura e la tradizione di una città unica al mondo.

Ultimo aggiornamento: sabato 28 giugno 2025, 13:29.

