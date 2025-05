Crunchyroll annuncia le nomination per gli Anime Awards 2025: votazioni aperte fino al 15 aprile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Crunchyroll ha svelato le nomination per gli Anime Awards 2025, un evento che celebra l’eccellenza nell’animazione giapponese. I fan di tutto il mondo possono esprimere le loro preferenze fino al 15 aprile, partecipando a una competizione che coinvolge oltre 50 serie provenienti da 35 studi di animazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 25 maggio a Tokyo, con un cast di presentatori di alto profilo, tra cui Damiano David, Finn Wolfhard e Pabllo Vittar.

La nona edizione degli Anime Awards

La nona edizione degli Anime Awards di Crunchyroll è ufficialmente in corso, con le votazioni aperte al pubblico fino al 15 aprile. Quest’anno, i fan possono votare per il titolo di Anime dell’Anno, con sei serie in lizza: Dandadan, un’opera che esplora il soprannaturale; Dungeon Food, un fantasy culinario che ha catturato l’immaginazione degli spettatori; Frieren – Oltre la fine del viaggio, che offre un’introspezione epica; Kaiju No.8, con le sue battaglie titaniche; Solo Leveling, un’avventura adrenalinica; e Il monologo della speziale, un’opera che si distingue per la sua delicatezza narrativa.

Questa edizione degli Anime Awards si distingue per la varietà delle opere nominate, che riflettono la continua evoluzione del settore. Con oltre 50 opere in nomination, sviluppate da più di 35 studi, l’evento rappresenta un’importante occasione per i fan di esprimere le proprie preferenze e celebrare il talento degli artisti coinvolti. Rahul Purini, presidente di Crunchyroll, ha sottolineato l’importanza di questo evento, affermando che i premi rappresentano un momento cruciale per ascoltare le opinioni dei fan riguardo agli anime che amano.

Un evento globale in diretta da Tokyo

La cerimonia di premiazione degli Anime Awards 2025 avrà luogo il 25 maggio a Tokyo, promettendo di essere una serata memorabile per tutti gli appassionati di anime. Il palco ospiterà un mix di icone pop, artisti e creator da tutto il mondo, tra cui Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo, noti per il loro ruolo nella serie Stranger Things. La presenza di figure come la drag queen Plastique Tiara, la popstar brasiliana Pabllo Vittar, l’attrice Rina Sawayama e Damiano David, frontman dei Måneskin, arricchisce ulteriormente l’evento, rendendolo un vero e proprio spettacolo di intrattenimento.

La conduzione sarà affidata alla doppiatrice Sally Amaki e all’esperto Jon Kabira, mentre il keynote d’apertura sarà tenuto da Hiroki Totoki, CEO di Sony Group. Questo mix di talenti promette di rendere la serata non solo una celebrazione degli anime, ma anche un momento di grande intrattenimento per tutti i presenti e per coloro che seguiranno l’evento in diretta.

Votazioni e promozioni per i fan

Per la prima volta, i fan possono votare direttamente tramite l’app mobile di Crunchyroll, rendendo il processo di voto ancora più accessibile. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella partecipazione del pubblico, che può esprimere le proprie preferenze con un semplice clic. Inoltre, per alimentare l’entusiasmo, Crunchyroll ha reso disponibili in streaming gratuito alcune delle serie nominate, permettendo ai fan di rivedere i loro preferiti prima della cerimonia.

In aggiunta, la piattaforma ha lanciato promozioni nel suo store ufficiale, offrendo ai fan l’opportunità di acquistare merchandise legato agli anime in nomination. Con queste iniziative, Crunchyroll si impegna a coinvolgere attivamente la sua comunità e a celebrare l’animazione giapponese in tutte le sue forme. La notte degli Anime Awards si avvicina, e i fan sono pronti a scoprire quale serie avrà la meglio.

