Durante i Grammy, Walt Disney Pictures ha lasciato un nuovo trailer per l’imminente live-action di Crudelia con Emma Stone che segue la nascita della cattiva dei 101 Dalmata.

Crudelia benvenuti nel futuro

Nel nuovo trailer di Crudelia, vediamo la bellissima Emma Stone scambiare parole con la Baronessa von Hellman, col volto di Emma Thompson, una leggenda della moda che è morbosamente chic quanto terrificante. La Baronessa insiste sul fatto che Estella (che in seguito diventerà Crudelia) deve avere l’istinto ‘omicida’ per far carriera nella moda e per andare avanti nel settore. Questo suo istinto assassino sarà il suo marchio di fabbrica, e il suo stile ci ucciderà.

Diretto da Craig Gillespie, distribuito da Disney, Cruella è ambientato nella Londra degli anni ’70 in mezzo alla rivoluzione punk rock. La pellicola segue una giovane Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi disegni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per le malefatte, e insieme sono in grado di costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda attira l’attenzione della Baronessa Von Hellman, ma la loro relazione lavorativa mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che faranno abbracciare a Estella il suo lato malvagio e trasformando la dolce ragazza, nella psicopatica che tutti noi amiamo, Crudelia, giovane donna alla moda e piena di forza e grinta.

Crudelia, la colonna sonora è già da ‘urlo’

Già dal trailer sentiamo che la colonna sonora sarà qualcosa di meraviglioso.

Nel primo trailer veniva citata I Am Woman di Helen Reddy, con la frase “I’m a Woman, Hear me Roar”, citazione che viene ripresa pure in questo nuovo trailer distribuito durante la serata dei Grammy. Ma, proprio all’inizio del nuovo trailer di Cruedia, vediamo la Stone canticchiare These Boots Are Made for Walkin di Nancy Sinatra. Sicuramente questa colonna sonora ci farà cantare e chissà, forse ballare nell’estate 2021.

Cruedelia dovrebbe uscire nelle sale italiane il 28 maggio 2021, come in tutto il globo.

In anteprima alcune foto del film: