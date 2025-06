Cristina Fogazzi: la storia di resilienza dell’Estetista Cinica nel podcast One More Time

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cristina Fogazzi, nota imprenditrice e fondatrice del marchio Veralab, è al centro del nuovo episodio del podcast One More Time, condotto da Luca Casadei. Disponibile da oggi, 20 giugno 2025, su OnePodcast e sulle principali piattaforme di streaming, l’intervista offre uno spaccato della vita di Cristina, rivelando esperienze personali che hanno segnato profondamente il suo percorso. La sua storia è un viaggio attraverso il dolore e la rinascita, che la rende un esempio di resilienza e determinazione.

Un’infanzia segnata da traumi

Cristina Fogazzi racconta la sua infanzia difficile, caratterizzata da violenze domestiche e instabilità emotiva. A soli otto anni, ha assistito a un episodio drammatico: «Mia madre ha avuto una crisi e ha cercato di accoltellarsi davanti a me», ricorda. Questo evento traumatico ha segnato l’inizio di un lungo percorso di sofferenza. La giovane Cristina si è trovata a dover gestire una situazione insostenibile, contattando la sua maestra per chiedere aiuto. La sua famiglia era un campo di battaglia, con litigi violenti e tensioni costanti. La madre, incapace di accettare il divorzio, ricattava il padre, creando un clima di paura e incertezza. «Avevo paura anche solo a lasciarli da soli in casa», confessa Cristina, descrivendo un ambiente familiare instabile e doloroso.

Gli attacchi di panico e la fuga da casa

All’età di 15 anni, Cristina inizia a sperimentare attacchi di panico, un segnale del suo profondo disagio. «Pensavo di morire», racconta, evidenziando la gravità della sua situazione. A 19 anni, dopo un litigio con la madre, decide di allontanarsi definitivamente da casa. Questo allontanamento segna un punto di non ritorno: «Per cinque anni non ho più parlato né con lei né con mio padre», spiega. Durante quel periodo, vive da sola, lavora come receptionist e si mantiene autonomamente, senza alcun contatto con la sua famiglia. La diagnosi di disturbo bipolare della madre, avvenuta solo a 70 anni, ha rivelato una realtà complessa: «Pensavo fosse demenza senile, ma abusava di psicofarmaci come il Tavor», chiarisce Cristina, sottolineando la lunga battaglia per stabilizzare il suo umore.

La nascita di l’estetista cinica e il successo imprenditoriale

La vita di Cristina subisce una svolta significativa con l’apertura del suo centro estetico. Inizialmente, la sua strategia di marketing include vignette dissacranti pubblicate online, che portano alla creazione della pagina Facebook L’Estetista Cinica. Con il tempo, questa iniziativa evolve in un marchio di successo, Veralab. «È iniziato tutto come una strategia per far conoscere il centro, ma dopo dieci anni non si può più parlare di fortuna», afferma con determinazione. Cristina sottolinea l’importanza delle sue scelte imprenditoriali, chiarendo che il suo successo non è attribuibile a un “uomo forte” dietro le quinte, ma è il risultato del suo impegno e della sua visione. La sua storia è un esempio di come sia possibile superare le avversità e trasformare il dolore in una forza propulsiva per il successo.

Cristina Fogazzi si racconta con la sincerità di chi ha affrontato l’inferno e ne è uscita più forte, diventando un simbolo di resilienza e determinazione. La sua esperienza va oltre il semplice business, trasformandosi in un messaggio di speranza e forza per molte donne.

