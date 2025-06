Cristina Fogazzi: Da crisi lavorativa a leader nel settore cosmetico con VeraLab

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cristina Fogazzi, conosciuta come l'”Estetista Cinica“, ha saputo trasformare una difficile situazione lavorativa in un impero da milioni di euro. Partita da un modesto centro estetico a Milano, ha fondato il marchio “VeraLab“, che oggi si distingue come uno dei più influenti nel panorama della cosmetica. La sua storia è un esempio di resilienza e innovazione, raccontata durante la sua partecipazione al podcast “Millions“, condotto da Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti.

Dalla perdita del lavoro al primo centro estetico

La storia di Cristina inizia nel 2009, un anno che segna un punto di svolta nella sua carriera. Dopo essere stata licenziata da un franchising che aveva preso decisioni sbagliate, decide di non arrendersi. Rileva un negozio in via Paolo Giovio a Milano, convinta delle potenzialità del locale e del vantaggio di non dover avviare un nuovo centro estetico. Senza garanzie familiari o immobili da offrire come collateral per un prestito, riceve l’aiuto di un socio che le fornisce 20mila euro per ottenere un fido bancario.

Cristina racconta di come i fornitori, che la conoscevano da anni, abbiano accettato di darle credito per oltre un anno. Inizialmente, per promuovere la sua attività, ha utilizzato i social media pubblicando vignette satiriche, un modo per attirare l’attenzione e far conoscere il suo nuovo progetto. Questo approccio creativo ha permesso di costruire una base di follower, anche se il futuro della sua attività rimaneva incerto.

L’intuizione dei cosmetici e il boom delle vendite

Dopo aver avviato il centro estetico, Cristina ha avuto un’illuminazione: entrare nel mercato dei cosmetici. Ha notato che, mentre negli Stati Uniti esistevano molti Indi-brand, in Europa mancava un’offerta simile. Così, ha sviluppato una linea di trenta creme da vendere nel suo centro estetico. La scelta del packaging, ispirato a quello di Esselunga, è stata dettata dalla necessità di ottimizzare i costi, un aspetto cruciale per un’imprenditrice agli inizi.

Il lancio dei prodotti cosmetici ha portato a un’immediata crescita delle vendite online. Cristina ha registrato un incremento significativo, passando da un fatturato iniziale di 250mila euro con l’e-commerce a previsioni di vendita che oscillavano tra 900mila e 9 milioni di euro. Questo salto ha comportato anche rischi, poiché la rapida crescita ha messo alla prova la struttura dell’azienda.

L’ascesa digitale e il pregiudizio di genere

La crescita di VeraLab è stata influenzata da una serie di fattori, tra cui l’emergere degli e-commerce e la popolarità degli influencer. La pandemia ha ulteriormente accelerato questo processo, permettendo a Cristina di raggiungere un pubblico più vasto attraverso dirette online, che hanno attratto fino a 10mila spettatori. Questo ha contribuito a far crescere il fatturato da 40 milioni a oltre 65 milioni di euro.

Tuttavia, il percorso di Cristina non è stato privo di ostacoli. Ha dovuto affrontare pregiudizi di genere che hanno complicato la sua ascesa. Come ha dichiarato in un’intervista al “Corriere della Sera“, la società tende a giudicare le donne in modo diverso rispetto agli uomini, soprattutto quando si tratta di successo e denaro. Cristina ha sottolineato che, a differenza degli uomini, per le donne non è considerato elegante parlare di soldi o ostentare beni di lusso.

L’espansione e i nuovi obiettivi

Nonostante le sfide, Cristina Fogazzi ha continuato a perseguire i suoi obiettivi con determinazione. Durante la pandemia, il suo team è cresciuto da 15 a oltre 100 dipendenti. L’azienda ha anche ampliato la propria sede e ha avviato piani per espandere la rete di vendita al dettaglio.

Nel 2025, VeraLab prevede di aprire dieci nuovi negozi in tutta Italia, un passo importante che consolida ulteriormente la posizione dell’Estetista Cinica nel mercato della cosmetica. Questo progetto rappresenta non solo un’opportunità di crescita per l’azienda, ma anche un segnale di come la perseveranza e l’innovazione possano portare a risultati straordinari.

