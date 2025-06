CREDO: La nuova piattaforma globale per contenuti cattolici lanciata a Seattle

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

CREDO è la nuova iniziativa che promette di rivoluzionare la narrazione cattolica attraverso contenuti audiovisivi di alta qualità. Ideata da Tim Moriarty, un regista e produttore con un’importante carriera nel settore, la piattaforma è stata lanciata il 28 maggio 2025. CREDO si propone di unire arte, teologia e innovazione digitale, restituendo visibilità alla cultura cattolica nel panorama dell’intrattenimento contemporaneo.

La visione di Tim Moriarty

Tim Moriarty, fondatore di CREDO, ha una lunga esperienza nel settore dei contenuti religiosi. Nel 2017 ha creato Castletown Media, una casa di produzione dedicata a opere ispirate alla fede. La sua convinzione è che i cattolici meritino contenuti di eccellenza artistica. CREDO rappresenta un’evoluzione della sua visione, fungendo da studio integrato che gestisce ogni fase della produzione, dalla creazione alla distribuzione. Moriarty ha dichiarato: «I cattolici non dovrebbero accontentarsi di nulla di meno che l’eccellenza artistica». La piattaforma offre un processo curato, che valorizza il talento creativo e garantisce contenuti di qualità.

CREDO non si limita a produrre film, ma si occupa anche di testare i progetti con dati reali e di raccogliere fondi attraverso crowdfunding e investimenti tradizionali. Questo approccio mira a garantire che ogni progetto sia sostenuto da una base solida e che risponda alle aspettative del pubblico. La piattaforma si distingue per la sua capacità di offrire contenuti di alta qualità, senza compromessi.

Un modello di accesso innovativo

CREDO adotta un modello di accesso innovativo, privo di abbonamenti mensili o costi fissi. Gli utenti possono accedere all’intero catalogo della piattaforma con una formula on-demand “à la carte”, pagando solo per i titoli che desiderano noleggiare o acquistare. Questo sistema è stato progettato per essere equo nei confronti degli autori e trasparente per gli utenti. Moriarty ha affermato: «Con CREDO, rigorosa curatela e tecnologia di streaming d’avanguardia si incontrano: così le famiglie possono premere ‘play’ con la certezza di vedere film bellissimi e spiritualmente solidi».

Il film di lancio, “Carlo Acutis: Roadmap to Reality”, è stato scelto con attenzione. Prodotto da Castletown Media e Wahl St. Productions, ha raggiunto oltre mille cinema negli Stati Uniti, diventando il documentario religioso più visto dell’anno. Moriarty ha spiegato che la storia di Carlo Acutis rappresenta perfettamente i valori che CREDO intende comunicare: verità, bellezza e carità, espressi attraverso i linguaggi contemporanei. Il film è ora disponibile in streaming in diverse lingue, tra cui italiano, spagnolo, francese e portoghese.

Prospettive future e nuovi progetti

Il successo iniziale di CREDO non è visto come un traguardo, ma come un punto di partenza. Nei mesi successivi al lancio, la piattaforma prevede di ampliare il proprio catalogo con una selezione di film, documentari, serie e podcast. Ogni progetto sarà valutato in base a quattro criteri fondamentali: teologia, forza narrativa, interesse del pubblico e qualità produttiva. Solo i progetti che eccellono in tutte queste aree saranno approvati per la produzione.

Tra le prossime uscite, si segnala “Leo XIV: A Pontiff’s Path”, una serie biografica in tre episodi dedicata al nuovo Papa. Questa produzione intende raccontare il percorso vocazionale di un frate agostiniano, dalle sue origini a Chicago fino al suo lavoro missionario in Perù, culminando con l’elezione al soglio pontificio.

La storia personale di Tim Moriarty

La creazione di CREDO è anche il risultato della traiettoria personale di Tim Moriarty. Cresciuto a Seattle in una famiglia cattolica irlandese, ha studiato filosofia presso il Boston College, dove ha conseguito sia la laurea che il master. Dopo un periodo di discernimento, ha scelto di seguire la vocazione al matrimonio, portando con sé il desiderio di comunicare la fede. Si è trasferito a New York per studiare recitazione e ha lavorato in diverse serie di successo, costruendo una carriera che lo ha portato alla creazione di Castletown Media.

Moriarty ha affermato: «La gente ha fame di verità, bontà e bellezza. Noi colmiamo questo bisogno, offrendo contenuti affidabili che siano una risorsa anche per educatori e insegnanti». Per lui, la fede è un elemento centrale che guida ogni scelta creativa. La sua aspirazione è quella di rendere CREDO un punto di riferimento per autori cattolici e famiglie in cerca di storie autentiche.

Un invito alla partecipazione

Tim Moriarty ha un sogno chiaro: vuole che CREDO diventi il luogo ideale per ogni autore cattolico che desidera lanciare un progetto. La piattaforma si propone di offrire storie autentiche, accessibili a tutti, senza necessità di cercarle altrove. L’invito è diretto: «Se i grandi schermi vi fanno sentire invisibili, ricordate: la storia della Chiesa è ancora tutta da scrivere, e anche voi ne fate parte».

