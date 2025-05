Cosenza ospita la sedicesima edizione di Music For Change: un contest musicale per il sociale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il contest musicale Music For Change, organizzato da Musica Contro Le Mafie, ha preso il via a Cosenza, coinvolgendo artisti e giurati in un’esperienza unica che unisce musica e temi sociali. La manifestazione, giunta alla sua sedicesima edizione, si svolge in un contesto ricco di storia e cultura, con eventi che si snodano tra il Teatro Rendano e l’Auditorium della città. Questo articolo esplorerà i dettagli del contest, i finalisti e l’importanza di questa iniziativa per la comunità locale.

Un contest che unisce musica e impegno sociale

Music For Change è un contest musicale che invita cantautori e band a scrivere canzoni su temi sociali ispirati all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Quest’anno, i partecipanti si sfidano su sette temi cruciali, tra cui Ambiente ed Ecologia, Lavoro e Dignità, e Parità di Genere. La manifestazione non si limita a essere una semplice competizione, ma si propone di sensibilizzare il pubblico su questioni importanti attraverso la musica. I finalisti, selezionati da una giuria esperta, avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore musicale durante una residenza artistica, dove potranno affinare le loro canzoni e prepararsi per la finale del 10 ottobre al Teatro Rendano.

La giuria e i finalisti del contest

La giuria di Music For Change è composta da esperti del settore musicale, tra cui il maestro Stefano Amato, bassista e direttore d’orchestra, e la vocal coach Cecilia Cesareo. Insieme a loro, anche Marco Danelli, discografico della Believe, e altri professionisti del mondo della musica. I sette finalisti di quest’edizione sono Giulia Leone, Alice Caronna, Dimaggio, La Noce, No Dada, Rossana De Pace e Marea. Ognuno di loro ha dimostrato talento e creatività, affrontando temi sociali attraverso le loro canzoni. Durante le Auditions – Stay or Go, i concorrenti hanno presentato le loro opere, ricevendo feedback dalla giuria e dal pubblico presente.

Cosenza: un palcoscenico ricco di storia

Cosenza, con la sua ricca storia e cultura, offre un contesto affascinante per eventi come Music For Change. La città è nota per i suoi monumenti storici, come il Castello Normanno-Svevo e il centro storico, che si arrampica su una collina. La statua di Alarico, re dei Visigoti, situata nel punto di confluenza dei fiumi Crati e Busento, rappresenta un simbolo della città. Questo scenario unico non solo arricchisce l’esperienza dei partecipanti, ma offre anche un’opportunità per riflettere sulla storia e le tradizioni locali.

L’importanza della residenza artistica

La residenza artistica, che si svolgerà a Rende, rappresenta un momento cruciale per i finalisti di Music For Change. Durante questa settimana, gli artisti avranno l’opportunità di lavorare con professionisti del settore musicale, come Amara e Taketo Gohara, per sviluppare le loro canzoni. Questo tipo di esperienza non solo arricchisce il bagaglio artistico dei partecipanti, ma crea anche un ambiente di collaborazione e scambio di idee. La residenza è concepita per favorire la creatività e l’innovazione, elementi fondamentali per la crescita degli artisti emergenti.

Un futuro luminoso per la musica e la cultura

Music For Change rappresenta un’importante iniziativa per la promozione della musica e della cultura a Cosenza. Attraverso eventi come questo, si crea un legame tra artisti, pubblico e temi sociali, contribuendo a sensibilizzare la comunità su questioni rilevanti. La manifestazione non solo offre una piattaforma per i talenti emergenti, ma promuove anche un messaggio di speranza e cambiamento attraverso la musica. Con la finale prevista per ottobre, l’attesa cresce e l’entusiasmo per questa edizione di Music For Change è palpabile.

